睽違2年！基隆中元祭望海巷「放水燈」　民眾祝禱疫情早日結束

記者郭世賢／基隆報導

2022壬寅鷄籠中元祭的重頭戲「施放水燈頭儀式」，11日晚間在望海巷海濱登場，市長林右昌和輪值主普黃姓宗親會主委黃丁風、理事長黃楓林等人共同參與祭祀儀式，虔誠祝禱市運、國運昌隆，疫情早日遠離。由於是睽違兩年後再度舉辦，現場也聚集許多民眾，大家共同祝禱祈福，希望疫情早日結束。

▲基隆中元祭望海巷海濱重頭戲「放水燈」。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

林右昌說，今年的水燈遊行相當順利，因此在晚間10時左右，各姓氏宗親會的水燈頭都已經陸續載到了望海巷海邊，由於今晚風平浪靜，是難得的的好兆頭，相信各宗親會的水燈頭都可以放得很遠，不僅市運、國運昌隆，所有的宗親、宗長們也都會平安順利，祝禱疫情早日過去。

[廣告]請繼續往下閱讀...

當各姓氏宗親會的水燈頭載到望海巷海邊，岸邊早已備妥供桌與香案，供奉三牲祭品，由道長誦經，舉行祭儀，海岸線上更是早早擠滿了人，大家都想要觀賞這一年只有一次的施放水燈儀式。

▲放水燈的目的在為水上孤魂照路。

待誦經完畢後，現場燃放260秒的煙火，隨後黃姓宗親會的水燈頭在宗親們的簇擁下率先推入海面，各姓宗親會也依序將水燈頭推入海中，進行過程中民眾高喊「發喔」、「旺喔」聲此起彼落，非常熱鬧。

文化局表示，放水燈的目的在為水上孤魂照路，前來接受人間普度，才能使水陸兩界孤魂靖安，各字姓在子夜將水燈頭點燃後推入海上，習俗認為水燈頭漂流得越遠，該字姓的運道就越興旺。

隨著海面上的水燈首越燒越旺，現場不少民眾拿起手機拍攝，與親朋好友分享這項難得畫面，文化局更安排主播大道奈緒與臺灣民俗專家林茂賢老師，現場講解施放水燈頭與中元祭的相關民俗知識，民眾透過線上直播也能夠如臨現場般地參與祭典活動。

▲岸邊備妥供桌與香案，供奉三牲祭品，由道長誦經舉行祭儀。

▲習俗認為水燈頭漂流得越遠，該字姓的運道就越興旺。

▲放水燈現場燃放260秒的煙火。

【更多新聞】

►海水沸騰畫面曝！基隆八尺門漁港「青鱗暴動」 萬尾魚兒跳上岸

►基隆主普壇開燈放彩共璀璨 蔡英文見證國定民俗文化典範

►雞籠中元祭放水燈遊行7／11登場 恢復花車踩街交管措施出爐

►重機哥北海岸對戰橫切男！元神傷暴10字國罵 儀錶數字慘被打臉