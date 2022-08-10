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基隆主普壇開燈放彩共璀璨　蔡英文見證國定民俗文化典範

▲基隆主普壇開燈放彩共璀璨 蔡英文見證國定民俗文化典範。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆主普壇開燈放彩共璀璨，總統蔡英文見證國定民俗文化典範。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

「5、4、3、2、1」承傳已168年、全台保存最完整祭典科儀的鷄籠中元祭，9日在基隆主普壇由總統蔡英文與市長林右昌、主普黃姓宗親會主委黃丁風、理事長黃楓林等人一同按下啟動鈕後正式開燈放彩，璀璨的煙火劃破夜空，照亮了基隆市區，主普壇成為基隆入夜後最亮眼的一座地標。

曾在2019年參與鷄籠中元祭放水燈遊行活動的總統蔡英文表示，「我們在中元普渡老大公，祈求台灣順風順水、國泰民安」，台灣人不只熱情參與宗教文化活動，也很熱情的交朋友，最近有很多的國際友人來到台灣用行動支持台灣的自由、民主，這都是因為我們大家團結守護民主、自由，國際才給我們很多的支持。

▲基隆主普壇開燈放彩共璀璨 蔡英文見證國定民俗文化典範。（圖／記者郭世賢翻攝）

蔡英文還說，在睽違兩年之後，中元祭就要恢復舉辦水燈踩街遊行，鷄籠中元祭的精神，象徵族群的融合，凝聚了我們對這塊土地的認同，不僅是基隆人生活中不可或缺的一部分，也是台灣很重要的文化資產，越在地就越國際，基隆的文化跟觀光價值，絕對是國際級的。

蔡英文也肯定這幾年右昌市長和市府團隊的用心與執行力，前一陣子啟用的國門廣場，走出車站就感受到這座城市的光榮感，今年的城市博覽會也讓大家看到基隆的煥然一新，她很期待未來在新的市長帶領之下，可以延續右昌市長的政績，帶領基隆大步發展，持續在國際舞台上發光。

▲基隆主普壇開燈放彩共璀璨 蔡英文見證國定民俗文化典範。（圖／記者郭世賢翻攝）

林右昌則表示，在中央跟地方以及所有防疫人員與市民的支持之下，基隆的疫情是恢復得最早、下降最快的城市，因此今年終於可以恢復「原汁原味」的中元祭，所有科儀及踩街遊行都恢復舉辦，這是託了所有市民與宗親會的福氣，也因此最挺基隆的蔡總統，繼2019年參與中元祭的放水燈踩街活動之後，再次來到基隆出席主普壇開燈放彩儀式。

林右昌指出，族群融合是中元祭很重要的精神，過去漳泉械鬥死傷無數，但我們用陣頭的比拚來取代械鬥。我們追求的是族群融合及宗親的團結，把所有鄉親凝聚在一起，也希望追求和平、追求族群融合和諧的精神，永遠都存在我們的社會，透過儀式跟科儀活動的舉行，讓更多的民眾了解這個精神的傳承。

▲基隆主普壇開燈放彩共璀璨 蔡英文見證國定民俗文化典範。（圖／記者郭世賢翻攝）

文化局長陳靜萍指出，主普壇為每年中元祭普度場所，由每年度輪值主普精心佈置外觀與燈光，在舉行淨壇儀式，點亮主普壇燈光並施放璀璨煙火後，也象徵中元祭典將進入放水燈及普度的重頭戲。

值得一提的是，文化局今年特別邀請已有百年歷史的無形文化資產傳統表演藝術保存團體「基隆聚樂社一組」與知名演藝團隊「台北愛樂交響樂團」、「采風樂坊」、「大紅桔劇團」，一起進行中元祭主題演出《世代共融．祈願共好》，各自代表中西方展開對壘競演，樂曲從對抗到交融，闡述中元祭走過過往械鬥戰爭時期到今日的族群融合、包容博愛，演出最後以中西方樂器，共同演奏北管曲牌「風入松」，在大合奏樂聲交織中，展現基隆今日多元嶄新之面貌。

陳靜萍表示，包含開燈放彩、放水燈遊行、施放水燈頭、關龕門等中元祭典，今年一樣有網路直播服務，讓不能到場的民眾也能在線上一同感受現場的熱鬧氣氛及虔敬科儀。更多活動內容，請隨時關注「基隆文化局」官網及「基隆市文化局」臉書粉專。

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