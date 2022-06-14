快訊／屏東超商挖眼女店員宣判　恐怖男2罪合併應執行5年期刑

▲遭到挖眼攻擊的超商潘姓女店員。（圖／資料照）

記者陳崑福、蔡怡萍／屏東報導

去年（2021）屏東縣高樹超商潘姓29歲女店員，因規勸有思覺失調症的50歲楊姓男子戴上口罩而遭到痛毆、徒手挖眼，眼睛險些失明，事件引發社會譁然與高度關注，今日（14）屏東地院審結，依重傷害4年、傷害罪1年2個月，2罪判處楊男應執行5年有期徒刑，可上訴。

▲潘姓女店員只因勸導戴好口罩，就慘遭楊男徒手挖眼造成重傷。（圖／記者吳奕靖翻攝）



回顧整起事發經過，楊男2021年9月26日上午9時許到屏東縣高樹鄉新南勢超商消費，不料，他面對29歲潘姓女店員提醒「將口罩戴好」，竟突然抓狂，不僅徒手強挖潘女眼睛，還朝著潘女頭臉一陣狂毆，當場打斷潘女的鼻樑，造成她一眼視網膜剝落，雙眼流下血水，傷勢相當嚴重。

警方獲報到場處理，發現潘女幾近昏迷，隨即持警棍壓制楊男，但楊男仍不肯罷手，直至警方強勢壓制，他才受不了疼痛放手，被上銬後強制送往精神科醫院強制治療。

▲恐怖挖眼男被檢方依殺人未遂、重傷等罪提起公訴。（圖／民眾提供）



警方調查，50歲楊姓男子，於10多年前不知原因發病，就被家人經常送往醫院治療，在醫院會按時吃藥，但出院後就沒再服藥，因此病情就發作，2021年6月底時還曾拿菜刀攻擊老婦，害老婦腹部、頸部都受有刀傷，而楊男也被強制送醫治療，8月中才出院，沒想到事隔一個半月，又發生挖眼事件，也引起當地村民恐慌，連母親也曾無奈表示兒子精神狀況很不穩定，「養到這樣的兒子，我也很沒有辦法」，而檢方也將楊男依殺人未遂、重傷等罪起訴。