獨／牛肉麵店備9百待用餐　直播主控帳目不清…老闆痛心怒提告

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一家牛肉麵店在去年（2021年）新冠疫情嚴重時，開始提供「待用餐」給鄰里內生活困難的居民飽餐一頓，善舉被許多熟客得知後，紛紛自掏腰包贊助，累積了約900份餐點，至今送出372份；但突然有直播主質疑老闆中飽私囊，還過濾取餐人選，網友留言酸「惡劣」、「偽善到極點」，老闆受不了被冤枉，提告妨害名譽。

▲牛肉麵店老闆做愛心待用餐，卻被黃姓直播主質疑帳目不清、中飽私囊 。（圖／記者陳以昇攝）

據了解，武姓老闆跟老婆原本在土城經營4年牛肉麵店，2年前搬遷到新莊區中平路巷內，沒想到才開1年，就遇到新冠疫情大爆發，新北市宣布三級警戒，禁止內用，店內生意下滑僅剩一成。老闆回憶2021年5月間，一名年輕男子走到店內，表示他車禍失去工作，已經好幾天沒吃飯，放下自尊開口向他要碗麵吃。

▼牛肉麵店老闆在店門口貼公告「待用餐券每日10份」 。（圖／記者陳以昇攝）

事隔三個禮拜，老闆汗流浹背正忙著煮麵，一位媽媽帶著小女孩站在店外，看著等候餐點的客人欲言又止，等到客人都離開，媽媽才開口小聲地向老闆娘說「我可以跟妳要碗麵給我女兒吃嗎？我只要一碗，小朋友吃就好」，當下老闆跟妻子聽到後相當難過，除了煮了大份量的麵給她外，還決定要開始製作「愛心餐」，幫助生活有困難的人。

正因如此，老闆經營網購冷凍食品的老客人得知後，擔心疫情影響，店內已經經營有困難，還要負擔愛心餐成本，紛紛在網購時，多匯款幾百、一千等金額，慷慨解囊地贊助老闆，店內在7月間開始提供「待用餐」，讓經濟困難或有需要的人可以獲得一餐溫飽，當地里長也讚揚這份善舉，通知鄰里有這個好消息，許多善心人士也紛紛響應，累積至2022年5月，已有900份，目前已送出372份。

▼牛肉麵店老闆在臉書粉絲團發聲明 。（圖／記者陳以昇攝）

牛肉麵店客人陳姓小姐表示，「小時候家境不好也被接濟過，長大後覺得能力所及之餘也要幫助人，知道老闆有做待用餐，相當有心，前後認購了4、5千元餐點」。另一名70歲尤姓老婦表示，常來店內用餐，知道老闆有做待用餐，想要捐錢，沒想到因餐點份數已經夠了，被善意婉拒，言談中讚許老闆愛心「怎麼給他錢卻不收」。

▼黃姓直播主在直播中質疑老闆帳目不清、中飽私囊 。（圖／記者陳以昇翻攝）

但是，武姓老闆日前透過朋友輾轉知道，有名黃姓直播主，在直播時狠酸了老闆「收了人家公益善款，做待用餐沒有發完，明細不清不楚」，更揚言出資讓街友搭遊覽車到牛肉麵領待用餐，900份、1000分都沒關係，「因為武媽有說就算領完他還會繼續發下去」，還有網友在底下留言「惡劣！」、「偽善到極點」。

▼黃姓直播主在直播中有網友留言「偽善到極點」 。（圖／記者陳以昇翻攝）

老闆得知後沮喪表示，登記簿內是捐贈者及領用人個資，不可能公布明細，里長也前來關切，2人討論下決定印製「待用餐兌換券」，讓有需要的人先到里長那領取餐券，再至店內換餐。沒想到此舉更引發直播主不滿，「如果里長要發放餐券，那我們就要通報新北市政府，看里長用什麼方式發餐券」，武姓老闆再也忍不住，6月2日下午，到轄區派出所提告妨害名譽，希望司法還他清白。

▼牛肉麵店老闆氣炸提告妨害名譽 。（圖／記者陳以昇攝）