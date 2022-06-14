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社會 社會焦點 保障人權

馬尾女怒控遭警「樓梯拉人」　承認有觸碰...警：交由法院裁決

記者許權毅／台中報導

台中馬尾女拒絕酒測跑回家裡，丈夫指控警方硬是把人從樓梯上拉下來，更嗆警方不敢公開完整密錄器畫面。第五分局今（13）日回應表示，當下為了完整說明拒測規定才上前，但僅觸碰到劉女，是其自行不穩摔倒還是遭警方拉扯，交由法院審判決定，並強調當下有錄到完整過程，也會一併送上法院。 

▲▼台中一名劉姓女子指控員警為了酒測，將她從樓梯上拉下來。（圖／劉女丈夫提供）
▲台中一名劉姓女子指控員警為了酒測，將她從樓梯上拉下來。（圖／劉女丈夫提供）

劉女丈夫接受訪問時強調，當天太太剛從南部回來，完全沒有喝酒，是他自己有喝酒，才請太太來接送，原本員警只是要盤查未打方向燈，卻跟進私人土地。當下他要求警員先離開私人土地，但員警不理會，還無理地要求做酒測，甚至為了要太太簽拒測單，將人從樓梯上拉下來，怒罵「警方是這樣執法的嗎？」。

第五分局回應表示，劉女「坦承有飲酒」，當下試吹檢知器初步有測出反應，但劉女拒測不配合，甚至逃跑，警方打算要完整說明權利才會上前阻止，最後以拒測製單舉發，並無違背警察職權行使法第8條第1項第3款之規定，至於劉女要提告傷害，警方表示尊重。

▲▼ 台中北屯一名劉姓女子酒駕拒測，反控警方闖入民宅強行酒測。（圖／記者許權毅翻攝）
▲劉女吹檢知器有反應，但不配合酒測。（圖／記者許權毅翻攝）

劉女丈夫質疑密錄器不完整，懷疑不可能沒錄到，因為事發突然，自己只有錄到太太跌坐在地上的畫面。警方表示都有拍下過程，並不是沒錄到過程，所有畫面皆會當成證物在法院上接受公評，警方當下確實有觸碰到劉女，但到底是拉人下來，還是劉女因為酒後站不穩等因素，交由法院裁決。


▲▼台中馬尾女，指控警方將人從樓梯上拉下來。（圖／記者許權毅翻攝）
▲劉女到醫院驗傷，身上有多處擦挫傷。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼ 台中北屯一名劉姓女子酒駕拒測，反控警方闖入民宅強行酒測。（圖／記者許權毅翻攝）
▲劉女一度摀住耳朵，不聽員警說明拒測規定。（圖／記者許權毅翻攝）

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