女友姊熟睡他「偷拿鑰匙」二度潛入襲胸　賠10萬仍要關1年2月

記者黃翊婷／綜合報導

高雄歐姓男子明知女友的姊姊小美（化名）是身障人士，行動不方便，2017年間竟偷偷拿走女友家的鑰匙，二度在深夜和清晨潛入撫摸小美的胸部。雖然歐男事後賠償10萬元，也強調雙方有簽立自白切結書，但還是被高雄地院依乘機猥褻罪判處1年2個月有期徒刑，全案仍可上訴。

▲歐男二度潛入女友老家，襲胸猥褻女友的姊姊。（示意圖／記者黃克翔攝，與本案當事人無關）

判決書中提到，歐男2017年5月間偷偷拿走同居女友放在住處的老家鑰匙，並在凌晨2時許騎車前往女友老家，打開鐵門後進入2樓房間，趁著小美（其女友的姊姊）熟睡時伸手撫摸胸部。由於小美因為身體障礙不良於行，當下雖然驚醒，卻無法脫逃。

歐男第一次得手之後，同年9月竟再次起了色心，並在清晨5時許跑到女友老家，發現一樓鐵門沒有關閉，於是又闖進2樓房間對小美襲胸，沒想到卻在下樓逃離時，撞見外出買早餐返家的小美母親，當場被抓包。

歐男挨告後雖然坦承犯行，但強調2017年10月間曾與小美家人簽立自白切結書，雙方都說是和解書，後來他忙於爭取小孩監護權，沒想到舊事又被翻起，因而挨告；對於這件事他也感到很後悔，並願意賠償10萬元換取和解機會。

不過，高雄地院法官認為，歐男明知小美行動不便，仍二度襲胸猥褻，雖然他同意賠償10萬元，並請求給予緩刑或社會勞動，但他至今都沒有獲得當事人諒解，因此沒有准許這部分的請求。

法官接著指出，至於歐男所說的自白切結書，經查上面確實載明「感謝XXX的寬宏大量，本人保證決不再犯」，但書面立據人只有歐男，並沒有小美的簽名，也沒有任何女方願意原諒他的意思表示等字句，最終不採信他的說詞，並依乘機猥褻罪判處1年2個月有期徒刑，全案仍可上訴。