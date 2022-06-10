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社會 社會焦點 保障人權

教年輕妹子演技竟摸大腿私密處　韋汝前經紀人這次沒逃過慘了

▲女生,大腿,性感（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲經紀人王盛晃因涉嫌利用指導女學員的權勢撫摸猥褻，被檢察官提起公訴。（示意圖／Pexels）

記者劉昌松／台北報導

藝人韋汝前經紀人李克昂(本名王盛晃)，多年前曾遭辣妹小模撰文指責，王在面試時「不僅眼神好色，更會刻意說些猥褻的話」，王怒告小模妨害名譽獲得勝訴，但去年有1名想朝演藝之路發展的年輕女子提告，王盛晃利用指導演技的機會，趁機摸她大腿等身體隱私部位，台北地檢署調查後，依利用權勢猥褻罪起訴王。

星銳經紀公司負責人兼經紀人王盛晃，2007年和韋汝發生合約糾紛，王盛晃心生不滿，接連在部落格發文，批韋汝「耍大牌遭冷凍」、「恩將仇報」、「人造畜牲」，經檢察官提起公訴後，法院依加重誹謗罪判王盛晃拘役120天，得易科罰金確定。

但這不是王盛晃第1次打刑事官司，曾因「脫比基尼捧奶」出名的辣妹小模Sunny林玥玲，2006年上網發文，指王盛晃面試模特兒時，「不僅眼神好色，更會刻意說些猥褻的話」，另名有32D豪乳的兼職模特兒曾子芸，則以連結方式分享林女文章「請大家小心星銳演藝，小心李克昂(王盛晃)這個大騙子」，2女先後被王控告，結果林女被判拘役20天，曾女被判30天、緩刑3年。

沒想到王盛晃不滿被說「眼神好色」打贏官司後，在2021年間，他在另一間「驚嘆號藝能公司」指導學員演技時，被女學員指控，利用單獨指導聊天的機會，撫摸她的大腿等私密處，女學員感到不舒服，向友人訴苦後報警，台北地檢署調查後，認定王盛晃涉嫌利用權勢猥褻罪犯行明確，依法將他起訴。

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