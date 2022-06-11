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社會 社會焦點 保障人權

陰影埋10年…怕「肉肉黑黑眼鏡男」　原來是國中時遭堂哥硬上

▲星座,女生,戀愛,遮眼,秘密。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲小雯國中時遭堂哥侵犯，但這個祕密藏在她中心10年，不堪身心靈折磨，多年後才決定提告。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者蔡怡萍／台北報導

台北一名26歲女子小雯（化名）成年後交男朋友，在親密行為時都會莫名抗拒害怕，且看到「黑黑肉肉、戴著眼鏡」這類型的男人都會覺得反感噁心，她為此飽受身心煎熬，決定報警提告以根除心中隱疾，才揭發她埋藏10年的秘密；原來她在國三時遭到讀大二的堂哥強壓、並以手指侵犯她下體，她隱忍10年才鼓起勇氣面對往事，高等法院近日依強制性交罪處堂哥4年徒刑，可上訴。

根據判決，小雯的爸爸與三伯父感情很好，小時候過年都會團聚圍爐，在她國三那年除夕夜，她一樣到伯父家借住，怎料堂哥竟趁她入睡後翻身壓住她性侵得逞。

事發後，小雯因顧慮爸爸與伯父感情，又擔心家人不會站在她這邊而沒有聲張，直到要考高中前因壓力太大，才忍不住向學校老師傾訴，但當時老師與社工通報社會局後，爸爸因考量家族情誼而未提告，僅要求堂哥自己與小雯處理。

事件就這樣沉寂下來，小雯心中的陰影仍不斷發酵，就算長大成人交了男友，進展到親密關係時仍會聯想起不堪的記憶，進而感到排斥抗拒，就連看到「有一點肉肉黑黑、戴眼鏡」形似堂哥的人，就會覺得噁心害怕，對這些後遺症小雯感到不堪其擾，也對身心造成巨大影響，於是她決定在事發10年後提告。

堂哥遭告後大為驚訝，但仍辯稱那時在聊天，相談甚歡間誤以為小雯也對他有好感，並無抗拒肢體碰觸，雖往下摸時小雯有拒絕，但他也已道過歉，否認有將手指伸入小雯下體。

法院調查當時小雯國中時社工通報紀錄，詳細記載了小雯當初的描述與反應，也記下當時堂哥與家防中心會談後，表示非常後悔、親自致電向小雯與她爸爸道歉，可見並未反駁小雯的說法。

因10年前小雯就讀國三，為14歲以上未滿16歲，而堂哥為19歲，以力氣與體型優勢強壓，並罔顧與小雯堂兄妹的關係，造成多年以來難以彌補的創傷，法院一審依強制性交罪處堂哥4年徒刑。

而堂哥不服判決，主張當時與小雯是青梅竹馬，對於感情也懵懂無知才沒控制好，提出上訴，高等法院近日審結，認為小雯的反應與意願，均與熱戀中年輕男女自願發生關係情形不同，前審對認事用法均無違誤，量刑也屬適當，駁回堂哥訴求，仍可上訴。

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