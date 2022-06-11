裝睡摸上短裙妹嫩腿！捷運俠女錄惡行揭發他　噁男下場超慘

▲謝男在捷運上裝睡伸鹹豬手摸女子大腿，沒料到噁行被正義女乘客錄下，謝男遭法院判處6月徒刑。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者蔡怡萍／台北報導

一名女子搭乘台北捷運時休息小睡片刻，但身邊座位的謝姓男子見其穿著短裙竟起淫念，閉眼裝睡並將手撫摸上女子大腿，女子本以為只是身旁男子也睡著、手不小心碰到，但車廂內有另一名女乘客見義勇為，將謝男噁行以手機錄下，並拿給女子看，女子氣炸怒告，高等法院審理後依趁機猥褻罪處謝有期徒刑6月，可易科罰金。

事發在2020年11月30日傍晚，謝姓男子搭捷運時見旁邊坐著的女子穿著短裙、露出大腿，且看起來熟睡中，竟也閉上眼佯裝睡著、將手數度撫上女子大腿，每次都10幾秒，女子朦朧睜眼看到謝男，以為對方是打盹間不小心碰到的，僅挪開身體後不以為意。

但過程都被車廂內另一名女乘客目睹，她看不下去並將謝男舉動都錄下來，隨後上前叫醒女子，再將影片拿給女子看，女子才驚覺遭到騷擾，對如此行徑感到噁心害怕，她立即拿著證據向警方報案。

謝男到案承認有觸碰女子大腿，表示因為無法控制當時性衝動才犯錯，坦承全部犯行，也主動前往醫療機構針對自身心理狀況接受診療，審酌其尚有悔悟之心，並希望能與女子和解，但女子氣憤不願接受賠償，至今仍未獲得原諒，依趁機猥褻罪處謝男6月徒刑，可易科罰金1千折算1日；謝男上訴後，高等法院表示前審已以最低刑度裁處，並無違誤，駁回上訴。