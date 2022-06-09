醉男沿路強抱襲胸！問女學生「可以打砲嗎」　半小時內騷擾4女

▲台中一林姓男子酒後強壓旅館櫃檯小姐猥褻後，又上街四處騷擾落單女性，32分鐘內就有4名女子受害。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者郭玗潔／台中報導

台中一林姓男子半夜喝酒後投宿汽車旅館，清晨趁著酒意，強壓櫃檯小姐摸下體，又走到街上，沿路騷擾落單女性，不僅勒脖襲胸女高中生、強抱路邊遛狗的女性，還跑去女校前問女學生「可以打砲嗎？」，短短半小時左右就有4名女性受害，警方接獲報案逮人，林男被台中地院合併處徒刑1年2月，全案還可上訴。

判決指出，林男於今年3月4日凌晨，因喝酒而搭計程車到汽車旅館投宿，在清晨6時10分時林男一時興起，趁拿房間鑰匙的機會，將櫃台小姐壓在地上撫摸胸部和下體。

接著林男步行出旅館，幾分鐘後見前方有高中女生獨自行走，就跟上去從後面強勒女學生的脖子，女學生因而跌坐在地，林男遂從後方沿頸部摸到胸部，猥褻得逞。

林男繼續步行15分鐘，看到有名女性獨自遛狗，走到身後說「拜託，讓我抱一下」，隨即從背後強行環抱，經該女奮力掙脫，林男仍尾隨徘徊，直到該女對他大叫「不要靠近我」，林男才離開。

林男又持續在街上找下一個對象，10分鐘後，在某女中前看到一名國中女生，林男上前詢問「可以打砲嗎？」，被女學生拒絕後，林竟強拉女學生書包，想阻止她離開，幸好女學生用力一扯，順利擺脫林男糾纏離去。

林男在短短32分內連續騷擾4人，警方接到報案將他逮捕到案，台中地院審理時，審酌林男於酒後自我控制性衝動能力欠佳，導致被害女子身心受創，犯後雖坦承犯行，但未與4名被害女子和解，以強制猥褻3罪、成年人故意對少年犯強制未遂罪，合併處林男應執行徒刑1年2月，全案還可上訴。