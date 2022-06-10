偷拍床戰片傳女同學炫「很大」還襲臀　男大生竟辯：呼麻不受控

▲楊男密集傳送自己偷拍的性愛片給女同學，讓大家不堪其擾。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

楊姓男大生多次把偷拍自己和其他女生做愛的影片，以LINE傳給班上多名女同學，有次還在實驗室大聲說，曾和某女同學做愛，「她知道我下體很大」，又偷摸女同學的屁股，女同學不滿清白受辱提告，楊男竟稱因為那陣子在呼麻，搞不清楚自己在幹嘛，台北地檢署依妨害秘密、性騷擾、誹謗等罪起訴楊男。

據了解，在北部某科技大學念書的楊姓男子，多次傳一些裸露性愛檔案給女同學，2021年11、12月間，他突然在實驗室當著大家的面說：「A女同學有跟我做愛」，「她知道我下體很大」、「她晚上會跟我出去約會」，A女當下覺得名譽受辱，但同學們知道不是事實，刻意把話題岔開。

▲楊男半夜傳送男性裸露照片給女同學。（示意圖／pakutaso）

沒想到在12月26日凌晨3點多，楊男突然LINE了1張裸露男性生殖器照片給A女同學，當天上午11點，再傳了1支與女子作愛的影片給A女，A女一看就認出女主角是她認識的一名女子，但不知道女子是否遭偷拍。

隔天(27日)，同學們都在實驗室上課時，楊男又傳LINE給A女同學，A女打開一看，這次是楊男和不久前才分手的女友性愛影片，A女事後聯絡這名前女友，確認是遭偷拍；29日到30日之間，楊男再把先前所傳的性愛片、口交片，傳給A女和其他2名女同學。

▲前女友得知自己遭偷拍性愛片，憤而控告楊男妨害秘密。（示意圖／pakutaso）

就在大家已經忍無可忍的時候，楊男竟然在30日上午10點多，趁A女獨自在實驗室的時候，進去偷摸A女的屁股，而且左右各拍1次，A女下定決心找老師討論後報警，並親手製作了楊男騷擾行為的時序表附上LINE截圖，交給檢察官調查，楊男的前女友也同步控告楊男偷拍。

楊男到案後坦承犯行，解釋因為那陣子在吸食大麻，可能因此做了一些自己都不清楚的事情，警方一聽，立刻對楊男採集尿意檢體送驗，並依違反《毒品危害防制條例》送新北地檢署偵辦，至於楊男在學校傳偷拍片、摸女同學屁股等案件，由台北地檢署偵查終結，依散布猥褻物、性騷擾、妨害秘密、誹謗等多罪起訴。