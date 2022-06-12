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超商4大聯名便當排名出爐！推薦程度、回購率一次看　網激推1口味

▲超商便當種類眾多。（圖／記者董美琪攝）

▲超商微波食品種類眾多。（圖／記者董美琪攝）

網搜小組／閔文昱報導

各大超商微波食品推陳出新，從台式便當到日式拉麵都有，近年來更是勤與知名餐飲品牌推出聯名餐點，製造了許多話題。為此，一名持中餐丙級廚師證照的網友發文推薦7-11四款必吃聯名便當，每款都以「推薦程度」和「回購率」進行分析，吸引不少網友關注。

這名網友在Dcard發文表示，他身為超商微波食品愛好者，每次一有新品就會馬上報到，通常推薦給朋友的食品也都有不錯的水準，因此他這次分別為「紫艷中餐廳」、「頌丹樂」、「晶華酒店」等知名餐廳聯名推出的4款微波食品進行分析，並以滿分為5顆星的分數，針對商品的「推薦程度」和「回購率」進行評分。

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▲台灣便利商店為民眾帶來便利生活。（圖／記者蕭筠攝）

▲台灣便利商店為民眾帶來便利生活。（示意圖／資料照）

一、紫艷．法式白醬雞肉蘑菇飯捲

原PO表示，該飯捲用墨西哥捲餅為概念搭上西式白醬，雞肉與米飯吃起來飽足感很夠，白醬也給得很大方，「吃起來就是爽，醬汁很充足，不會讓餅皮吃起來過乾，整體我覺得很可以，份量對得起價格。」推薦程度4顆星，回購率4顆星。

二、紫艷．黑松露燻腸筆管麵

原PO指出，打開餐盒蓋子後馬上飄出陣陣撲鼻香味，且會看到明顯黑松露醬，「黑松露醬味道蠻強烈的，可以想像蒜頭、蜂蜜、肉桂的綜合體，中間的燻腸對鹹味有達到層次的加分，味道是厚的不是鹹的這點很重要～不然吃一吃就想狂灌飲料。」他坦言，這款商品推薦程度是滿分5顆星，但回購率也因價格較高而下降，因此只有3顆星。

▲原PO為4大便當評分。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO為4大便當評分。（圖／翻攝自Dcard，下同）

三、頌丹樂香辣打拋雞拌麵

原PO透露，餐盒微波出來後，家裡馬上充滿九層塔味，香氣非常足夠，麵和醬汁搭配得很好，搭配醃漬過的雞絞肉，鹹香好吃。他提醒，會怕辣的人也不用擔心，這款基本上是迷你辣，「不過醬汁還是屬於重口味，最好搭配無糖綠茶一起享用。」推薦程度和回購率都是滿分5顆星。

四、晶華酒店-肉燥排骨飯

▲原PO為4大便當評分。（圖／翻攝自Dcard）

原PO說，經典的排骨便當，肉燥非常香，醬汁的甘甜味且帶有肥肉口感，吃起來很下飯，「私心希望肉燥可以再多一點，或是直接改出肉燥便當，排骨偏薄但是肉質不柴，骨頭也很小，雖然價格偏高但整體還是給過！」推薦程度4顆星，回購率則為3顆星。

原PO最後也為4款商品進行排名，其中「雞肉飯捲」、「打拋雞麵」並列第一，「煙燻筆管麵」第二，「肉燥排骨」則為第三名。文章曝光後，馬上吸引不少網友關注，紛紛留言「我覺得聯名最好吃的是阜杭豆漿的飯糰」、「我超愛這款排骨便當！心目中小七便當（飯類）第一名」、「感覺不錯」。

其中，許多網友都大推「打拋雞」系列的商品，表示「打拋雞拌麵真的好好吃」、「打拋豬飯也超好吃」、「打拋雞拌麵真的跟鬼一樣，最近好少看到了好難過」、「打拋雞的熱壓吐司也好好吃」、「打拋雞好吃」、「我吃過打拋雞那個，好吃欸」。

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