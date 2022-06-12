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夏天必吃！超商最新聯名「涼麵」來了　激推總匯、燻雞口味

▲▼「OK mart x 喬麥屋」推3款聯名涼麵。（圖／業者提供）

▲超商推出3款罪惡涼麵。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

炎炎夏日提不起食慾，「涼麵」肯定就是最好的選擇之一，近日就有超商看準商機，找來擁有百年製麵歷史的「喬麥屋」打造「全新涼麵系列」，一共推出3口味選擇，每一口味通通吃得到新鮮蔬菜，像是小黃瓜絲、胡蘿蔔絲、木耳絲等，再分別搭配燻雞、火腿及獨特椒麻醬，滿足爆表，即日起全門市開吃。

▲▼「OK mart x 喬麥屋」推3款聯名涼麵。（圖／業者提供）

▲全新涼麵系列把麵條升級成Q彈口感、不軟爛。

▲▼「OK mart x 喬麥屋」推3款聯名涼麵。（圖／業者提供）

▲總匯口味配料超多飽足感十足。

「OK mart x 喬麥屋」聯名推出3款全新涼麵，包括總匯麻醬口味、燻雞麻醬涼麵及椒香麻醬涼麵，不僅將麵條升級，打造Q彈、不軟爛的彈牙口感，還放了小黃瓜絲、胡蘿蔔絲、木耳絲等蔬菜增添口感，首推燻雞麻醬涼麵，可是吃得到燻雞肉，而總匯涼麵則料多實在，除了蔬菜外還有火腿絲，飽足感十足，即日起就能在全門市吃到。

▲▼超商獨家OREO爆餡甜點。（圖／7-11提供）

▲7-11開賣OREO爆餡甜點。

吃完清爽涼麵肯定也要來嗑甜點，7-11近日開賣2款「OREO爆餡甜點」，首推「愛餡大亨-巧克力夾心」，選用日本夾心麵包淋上比利時牛奶巧克力外衣，內餡則抹上OREO餅乾碎片、香草奶霜，每一口都是超濃滋味；另一款「巧克力雙餡鬆餅」，有著濃郁巧克力香的Q彈鬆餅內餡夾進OREO餅乾碎片、香草奶霜，欠吃到不行，即日起正式開賣，且至6月28日前還可享購買指定麵包／蛋糕第2件省10元。

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