搶匪掏槍逼給錢！女店員爆氣「拿殺蟲劑狂噴」　擊退歹徒影片曝光

Fearless employee: made armed robber leave with bug spray. Vancouver PD says there have been over 30 robberies in the past two months in the metro area and they "believe the same suspect is responsible." pic.twitter.com/zt7KFPp0ci — Frances Lin (@FrancesLinTV) June 8, 2022

記者吳美依／綜合報導

美國華盛頓州一間便利商店遭搶劫，搶匪走向櫃台、亮出一把手槍，命令「把錢放進袋子裡」。但女店員安柏（Amber Mahley）卻一點也不害怕，反而立刻抓起一罐殺蟲劑，對著歹徒狂噴還破口大罵，把對方嚇得落荒而逃、什麼也沒搶到，上述過程都被監視器拍攝下來。

安柏在加油站附設便利商店B&B Mart工作，她回憶事發經過時說，「我很害怕，只是想要保護自己，甚至沒想到要打開收銀機、把錢拿給他。我只想要讓他離開我的地盤。」

▲安柏持殺蟲劑，成功擊退搶匪。（圖／翻攝推特@FrancesLinTV）



警方發言人卡普（Kim Kapp）表示，這名搶匪過去3個月瘋狂作案，足跡遍布華盛頓州及俄勒岡州波特蘭地區，「我們認為，可能有30多起搶案都是同一名嫌疑人所為。」在本次案發地點附近，也有至少7間商店受害，包括咖啡廳、飯店、汽車零件百貨、化妝品店、加油站及情趣用品商店。

警方表示，嫌疑人隨身攜帶槍械，是一名30-35歲男性，棕色頭髮、棕色鬍鬚、身高約為172-177公分，體重約為160磅（約72.5公斤）。但他們也呼籲，如果民眾遇上搶案，請勿正面對峙，而是應該立即通報911，「只是為了不要把錢給別人，不值得犧牲安全或性命。」

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