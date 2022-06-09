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搶匪掏槍逼給錢！女店員爆氣「拿殺蟲劑狂噴」　擊退歹徒影片曝光

記者吳美依／綜合報導

美國華盛頓州一間便利商店遭搶劫，搶匪走向櫃台、亮出一把手槍，命令「把錢放進袋子裡」。但女店員安柏（Amber Mahley）卻一點也不害怕，反而立刻抓起一罐殺蟲劑，對著歹徒狂噴還破口大罵，把對方嚇得落荒而逃、什麼也沒搶到，上述過程都被監視器拍攝下來。

安柏在加油站附設便利商店B&B Mart工作，她回憶事發經過時說，「我很害怕，只是想要保護自己，甚至沒想到要打開收銀機、把錢拿給他。我只想要讓他離開我的地盤。」

▲▼美國一名女店員持殺蟲劑擊退搶匪。（圖／翻攝推特@FrancesLinTV）

▲▼美國一名女店員持殺蟲劑擊退搶匪。（圖／翻攝推特@FrancesLinTV）

▲▼美國一名女店員持殺蟲劑擊退搶匪。（圖／翻攝推特@FrancesLinTV）

▲安柏持殺蟲劑，成功擊退搶匪。（圖／翻攝推特@FrancesLinTV）

警方發言人卡普（Kim Kapp）表示，這名搶匪過去3個月瘋狂作案，足跡遍布華盛頓州及俄勒岡州波特蘭地區，「我們認為，可能有30多起搶案都是同一名嫌疑人所為。」在本次案發地點附近，也有至少7間商店受害，包括咖啡廳、飯店、汽車零件百貨、化妝品店、加油站及情趣用品商店。

警方表示，嫌疑人隨身攜帶槍械，是一名30-35歲男性，棕色頭髮、棕色鬍鬚、身高約為172-177公分，體重約為160磅（約72.5公斤）。但他們也呼籲，如果民眾遇上搶案，請勿正面對峙，而是應該立即通報911，「只是為了不要把錢給別人，不值得犧牲安全或性命。」

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