百搭難踩雷！　便當「最夯1配菜」網一致點名：沒聽過不吃的

▲原PO問卦「便當什麼配菜百搭又不容易雷？」（圖／記者陳筱惠攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

很多人叫便當，是既期待又害怕受傷害，因為開便當就像開盲盒，不知道會吃到什麼配菜。就有網友表示，常聽別人在討論最爛菜色，像是三色豆、豆枝、豆棗等等，就好奇有什麼配菜不但百搭，又不會被弄得很難吃。其中，有1樣料理備受肯定，「沒人會嫌」、「能做的難吃，那可以收店了。」

這位網友在PTT的Gossiping板上問卦，「便當什麼配菜百搭又不容易雷？」說他在吃便當的時候，突然想到常聽別人說便當什麼配菜最爛，「例如三色豆、紅紅甜甜的東西之類的。」原PO就好奇，「不如我們來想想，便當出現什麼東西，不但百搭，又不會被弄到很難吃？」

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貼文一出，有不少人都推「高麗菜」，「高麗菜，最難被雷到吧」、「高麗菜，這道都做失敗建議收店」、「高麗菜，這個再煮不好店可以收一收了。」但也有一派反駁，「高麗菜雷的算多吧」、「高麗菜有些也很腥，一股騷味」、「高麗菜要炒到好吃很難吧？很多都很難吃」、「吃過高麗菜雷的店不少。」

▲便當通常都會有3-4樣配菜。（示意圖／資料照）

其他人則紛紛留言，「個人覺得是螞蟻上樹」、「螞蟻上樹真的不太會遇到難吃的，不要辣就好」、「高麗菜，豆乾，滷蛋，荷包蛋。這幾個被嫌棄機率很小」、「茄子、蘿蔔、南瓜這樣最棒」、「雪裡紅，鹹鹹辣辣很下飯」、「高麗菜、蛋、豆干之類，最不容易雷到」、「番茄炒蛋、瓜仔肉」、「麻婆豆腐，三杯雞」、「沒人推炒筍絲喔？」

至於最有共鳴的百搭菜色，大部分的網友都點名1種料理，「蛋，裡面沒附蛋殼的蛋都行」、「蛋類料理也能做的難吃，那可以收店了」、「蛋沒人會嫌」、「蛋類雷的機率比較低」、「蒸蛋好吃又下飯」、「蒸蛋，這東西很難弄的難吃吧？而且也沒聽過有人不吃蒸蛋的，穩中穩」、「我沒看過有人嫌棄滷蛋，除非翻開切一半。」