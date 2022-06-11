快衝了！超商「大杯拿鐵免費升級」剩4天　加碼哈根達斯77折吃

▲全家限時買大杯拿鐵送蜂蜜1包。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

小確幸拿不停！全家即日起祭出限時「2大咖啡、冰品優惠」，包括買大杯拿鐵就送蜂蜜1包，直接免費升級成蜂蜜拿鐵，還有夏天必囤的哈根達斯冰淇淋凡任選迷你杯或雪糕，單件直接打77折，周末就衝超商解暑一波。另，7-11門市至6月14日前也祭出2大飲品第2杯10元喝，通通不能放過。

▲哈根達斯迷你杯、雪糕限時單件77折吃。

全家限時「2大優惠」要收，即日起至6月14日祭出「買Let's Café大杯拿鐵送蜜蜂工坊蜂蜜1包」，無論是經典拿鐵還是單品拿鐵通通直接免費升級；至6月28日加碼再推「哈根達斯迷你杯、雪糕單件77折」優惠，讓冰控1個人也能獨享美味及小確幸，把握機會來吃喝。

▲7-11限時咖啡優惠快收。

另，7-11門市也推出最新限時加碼優惠，即日起至6月14日止，包括「CITY CAFE濃萃美式」、「CITY TEA現萃茶四季春青茶」可享「同品項第2杯10元（冰熱不限）」；OPEN POINT APP行動隨時則於今（11）日、明（12）日連2天推「7大咖啡飲品買5送2」，有西西里風檸檬氣泡咖啡、大杯冰燕麥拿鐵、濃萃美式（冰／熱）、冰皇家伯爵紅茶拿鐵、特大杯拿鐵（冰／熱）、黑糖珍珠撞奶（冰／熱）及精品拿鐵（冰／熱），兌換期限至9月30日止。

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