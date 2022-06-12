民進黨北北桃沒母雞基層焦慮　許智傑舉林智堅為例：好牌不急著出手

▲民進黨立委許智傑。（圖／記者周宸亘攝）



記者林銘翰／台北報導

迎戰2022年底大選，國民黨已提名立委蔣萬安、前行政院長張善政參選台北市長、桃園市長，加上現任的新北市長侯友宜擬爭取連任，民進黨至今人選尚未明朗，也讓基層浮現焦慮。對此，民進黨立委許智傑認為，好牌不急著出手，就像新竹市長林智堅僅花3個月，就打敗國民黨現任市長獲勝。

新冠肺炎疫情延燒，打亂年底縣市長選戰節奏，民進黨放緩選舉提名腳步，目前包括台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、彰化縣、嘉義市、花蓮縣、台東縣、澎湖縣等10個縣市，都尚未正式提名縣市長人選。

許智傑稍早受訪時表示，好牌不急著出手，就像林智堅在2018年，僅花短短3個月，就打敗國民黨現任市長取得勝選，不過他也認為不宜延遲過久，希望最慢7月底就可以確定人選，「讓母雞趕快出爐，帶小雞一起贏得九合一的選舉」。

盤點民進黨全台尚未正式提名的縣市，台北市長以衛福部長陳時中呼聲最高，前交通部長林佳龍也積極爭取；在桃園市方面，黨內關注林智堅是否可能「跨區」參選，立委鄭運鵬、前立委鄭寶清也被視為潛在人選。

有民進黨黨籍公職直言，按照過去慣例，7月中全國黨代表大會是「大造勢」的重要時間點，但今年可能出現關鍵「北北桃」缺席的狀況。不過，有黨政高層則持不同意見，認為執政黨不宜在防疫期間「一直搞選舉」，全代會可聚焦中常委等黨職改選，等到9月28日黨慶再來造勢。