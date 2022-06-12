7月全代會倒數　民進黨「北北桃」沒母雞基層焦慮

▲綠營佈局北桃選舉，衛福部長陳時中、新竹市長林智堅動向備受關注。（合成圖／ETtoday資料照）

記者呂晏慈／台北報導

迎戰年底大選，國民黨已提名立委蔣萬安、行政院前院長張善政出戰北市、桃園，加上新北市長侯友宜，反觀民進黨人選至今尚未明朗，基層焦慮浮現。一名黨籍公職直言，按照過去慣例，7月中全國黨代表大會是「大造勢」的重要時間點，但今年可能出現關鍵「北北桃」缺席的狀況；也有黨政高層持不同意見認為，執政黨不宜在防疫期間「一直搞選舉」，全代會可聚焦中常委等黨職改選，待9月28日黨慶再來造勢。

民進黨因本土疫情進入洪峰，放緩選舉提名腳步，目前包括台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、彰化縣、嘉義市、花蓮縣、台東縣、澎湖縣等10個縣市都尚未正式提名縣市長人選。

黨籍公職直言，按照過去九合一地方選舉的慣例，民進黨大約在5、6月處理完縣市長提名後，7月中會在全國黨代表大會大造勢，但現在距離7月17日登場的全代會只剩1個多月，全國多個縣市長人選懸而未決，按照過去經驗，勢必會在7月初的中執會通過提名，但若最受矚目的北北桃屆時都沒有完成提名，預料會變成今年的「大新聞」。

另一方面，有黨政高層持不同意見認為，由於近期中南部疫情開始走向高峰，執政黨不宜給外界「一直搞選舉」的印象，真正選對會召開可能要在6月下旬。他更直言，就算7月中都無法確定北北桃人選，也可在9月28日的民進黨黨慶再來大造勢也可以。

但有黨內人士直言，儘管屬於都會區的台北市可以延後提名，新北市、桃園市幅員遼闊、選區屬性差異大，選戰節奏恐與台北市大不相同，舉例來說，2018年民進黨在4月即徵召蘇貞昌參選新北市長，2014年地方選舉在前年12月就進行初選民調，後提名游錫堃參選新北市長，蔡英文則是在2010年5月宣布參選新北市長。

一名北部地方公職坦言，疫情成為提名的變數，但基層焦慮浮現，儘管尋求連任的縣市議員可靠自身實力，但對首度參選的新人來說，還是期待盡快有「母雞」帶領，拉抬整體氣勢。

盤點全台尚未正式提名的縣市，台北市方面，衛福部長陳時中呼聲高，交通部前部長林佳龍也積極爭取；桃園市方面，黨內關注新竹市長林智堅是否可能「跨區」參選，立委鄭運鵬、前立委鄭寶清也被視為潛在人選；新竹市部分，除了持續爭取提名超過1年的行政院顧問鄭宏輝外，副市長沈慧虹也被點名為「黑馬」。

此外，彰化縣部分，目前最積極爭取徵召的有民進黨彰化縣黨部主委邱建富及前縣長魏明谷；南台灣唯一尚未提名的嘉義市，以現任立委王美惠知名度最高；花蓮縣方面，綠營鎖定總統府發言人Kolas Yotaka；台東縣則有立委劉櫂豪、前立委賴坤成被看好；澎湖縣部分，前縣長陳光復、縣議員陳慧玲都大動作表態參選。