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民進黨：樂見朱立倫修補對美關係　別被黨內親中勢力束縛

▲民進黨中常會後記者會，發言人謝佩芬續任。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨發言人謝佩芬。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨主席朱立倫結束訪美行程返台，民主進步黨發言人謝佩芬今（11日）表示，民進黨樂見朱立倫願意著手與美國修補關係，希望朱立倫回到台灣後能繼續堅持對美方承諾的立場，不要又為國民黨內親中勢力束縛，走回反美的老路。

謝佩芬強調，朱立倫願意帶領國民黨走回與美交往的正軌，和政府一起努力讓台美關係更緊密，共同站在民主自由陣營的一方，民進黨誠摯歡迎。

謝佩芬重申，民進黨也樂見國民黨設立駐美代表處，修補對美關係。民進黨過去十年來，不論執政或在野，皆透過民進黨駐美代表處與美國各界密切交流。因此，民進黨深切理解，與美方建立互信的關鍵不是設立代表處本身，而是一個政黨所傳達給美方的訊息，是否表裡如一、是否為台灣主流民意所支持、是否為民主國家所接受？

謝佩芬說，由於國民黨前主席洪秀柱、前總統馬英九等人最近親中、媚中的誇張言行，言猶在耳，民進黨也誠心希望，朱立倫在美國聲稱國民黨捍衛台灣的決心，往後確實能開始在國民黨人士的身上看到。

謝佩芬強調，民進黨希望朱立倫是真心想要改善與美國的關係，和政府共同努力捍衛台美兩國共享的民主、自由價值。千萬不要重演在美國說一套騙取信任，在台灣說一套騙取選票，面對中共又是另一套的老戲碼。

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