新北SOP釀延誤就醫　民進黨提4疑點砲轟侯友宜：有勇氣回答？

▲民進黨發言人黃彩玲。（資料照／記者陶本和攝）

記者呂晏慈／台北報導

新北市中和區2歲男童「恩恩」確診不治，家屬質疑送醫延誤風波延燒，民進黨新北市議員戴瑋姍今（10日）踢爆，新北內部規定119不能跳過衛生局直接派車，但4月14日當天衛生所和衛生局失聯斷訊，根本找不到人。對此，民進黨發言人黃彩玲提出4大疑點，到底是誰要基層消防人員造假演出？新北市長侯友宜是否知情？侯是否認同其作法？是否因內規導致延誤就醫？

黃彩玲指出，根據吹哨者提供給戴瑋姍的資料，新北市內部「COVID-19疑似或確診病人處理流程圖」的處理SOP規定，119不能跳過衛生局直接派車，這讓人不禁懷疑，難道這就是侯市府至今不願意給恩恩爸「衛生局與消防局橫向聯繫的音檔」，企圖掩蓋恩恩延誤81分鐘才就醫的關鍵原因嗎？

黃彩玲表示，侯友宜信誓旦旦說「全力協助」，結果根據張姓前消防員的爆料，卻變成要求公務員「全力演出」，讓基層消防員冒著違法的風險，由其他科室人員打電話至勤務指揮中心，製造現場紛亂、嘈雜的假象。

黃彩玲提出4大疑點：第一，到底是誰下令要基層消防人員造假演出？就算是演習，也須依照消防法規，侯市府冒著違法風險，到底要掩蓋什麼真相？第二，侯友宜事前是否知情？第三，侯友宜是否認同動員基層打電話報案的作法？第四，侯市府至今不給恩恩爸爸完整資料，是否就是因為今天爆出的內規，導致恩恩甚至更多緊急病患延誤就醫？

黃彩玲表示，雖然相關事證已送檢調，不過以上的疑問，都跟偵查不公開無關，但這涉及到侯友宜的政治責任跟誠信，請問侯友宜有沒有勇氣正面回答？