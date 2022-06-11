賴香伶請益之旅拜訪鄭寶清　盼民進黨用民主機制產生候選人

▲賴香伶（右）今天上午拜會鄭寶清（左）。（圖／賴香伶辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

桃園市長選戰年底登場，民進黨遲未推進提名程序，包括新竹市長林智堅、立委鄭運鵬、前立委鄭寶清等人均被視為潛在人選，台灣民眾黨參選人、立委賴香伶今（11日）拜會鄭寶清時說，希望民進黨能透過民主機制，產生桃園市長候選人，若鄭寶清能出線，將會是「可敬的對手」，良性競爭也能帶動優質選風。

賴香伶說，今天拜會鄭寶清收到一本客家雜誌，非常感動，也覺得「任務很重」，她本身是苗栗客家子弟，會中也討論到明年在桃園舉辦的客家博覽會規劃，希望從現在開始為這樣的難題一起來努力，另外，雙方針對居住正義、勞工處境、城市規劃等議題交換意見。

賴香伶並意有所指地說，「希望執政黨（指民進黨）能透過民主的機制，產生桃園市長候選人」，如果是鄭寶清出線的話，相信會是很良性的競爭，而且將讓桃園市民看到一個優質選風，當然如果沒有透過這個機制讓「鄭博士」出線的話，她覺得實在太可惜了，今天雙方互相砥礪，希望成為可敬的對手，期盼可用政策來選市長，用優質的選舉風氣帶動台灣的改變。

鄭寶清也稱讚賴香伶說，賴是從勞工運動開始，就一直在桃園深耕，更重要的是她勤走地方，得到很多市民朋友的肯定，地方自治就是要了解地方的人、了解地方需要的人，才能夠做好市長，桃園是個發展潛力很大的地方，不管是勞工或市民所得都大幅增加，盼以產官學力量讓所有產業升級，建構一座國際城市，所以他提出「經典桃園」願景，就是希望全世界、全台灣的焦點在桃園，讓桃園經濟大發展。