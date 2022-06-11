2022礦山藝術季　優人神鼓《亙古以來》礦山版開賣

記者郭世賢／新北報導

享譽國際「優人神鼓」與今年礦山藝術季合作，將於7月16、17日在金瓜石地質公園著名景點本山礦場帶來《亙古以來》礦山版演出，以鼓、以舞、以祭儀，展現自然環境與心靈間的磅礡對話，完成一個敬山神謝海洋的曠野劇場，票券即日起開賣。

▲享譽國際「優人神鼓」與今年礦山藝術季合作。（圖／優人神鼓提供，下同）

文化局長龔雅雯表示，2022礦山藝術季以「礦山結晶」為主題，蒐羅礦山的記憶、故事、文化與地景，今年擴大規模辦理，將結合表演藝術、地景藝術、時尚展演與文化行旅。此次與重量級表演藝術團體「優人神鼓」合作，將帶來一場真實的山林祭祀儀式演出，一起為這世界祈福。

優人神鼓創辦人劉若瑀導演表示，優人30多年來持續地將大自然及生命探索積累的文化素養，轉化為表演藝術創作泉源。2015年時依山而行來到臺灣東北角金瓜石本山地質公園，看見這裡彷彿當年亞維儂藝術節的礦石劇場一樣，同為礦脈遺址，驚嘆這座遺址廢墟，實際是傲然挺立的寶地，邀請觀眾前來感受山林曠野間震撼的演出。

▲優人神鼓30多年來持續地將大自然及生命探索積累的文化素養，轉化為表演藝術創作泉源。

文化局表示，本次演出交通特別規劃接駁專車，前往劇場14時30分至15時在「九份老街」公車站牌（近全家便利商店）；17時散場於金瓜石地質公園服務台搭乘，建議有興趣欣賞演出的民眾搭乘專車，到站後沿著無敵海景步道行20分鐘，即可抵達劇場。

每日視演出結束時間微調，請依現場公告為準。此外，提醒參與觀眾疫情期間除了注意做好自身的防疫措施外，入山區亦請自備雨具、防蚊藥物、及保暖防風防雨衣物及帽子，進入山區請勿穿著高跟鞋、涼鞋及拖鞋。

▲優人神鼓《亙古以來》礦山版票券自即日起開賣。

優人神鼓《亙古以來》礦山版票券自即日起開賣，演出前敬請留意關注優人神鼓官方網站及優人神鼓臉書的最新資訊，如遇特殊狀況主辦單位保有修改或暫停本活動之權利。售票資訊請洽：https://www.opentix.life/event/1533275067049787393；2022礦山藝術季詳細資訊請逕上活動網站查詢：https://www.mineartfestival.com/。

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