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該打1922還是119？　新北：2年來大家都很熟悉「請撥打1922」這句話

記者蘇晏男／新北報導

中和2歲童「恩恩」確診病逝爭議持續延燒，恩恩爸質疑1922接到電話後，花了143分鐘才轉送，但中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，1922是疫情通報和諮詢服務中心，是發包委託民間經營，不具有公權力，引發質疑。對此，新北市副市長劉和然表示，這兩年只要跟新冠疫情有關，大家很熟悉，就是如果因為Covid-19有緊急就醫需求，請撥打緊急防疫專線1922。

針對恩恩爸打1922，卻遲143分鐘才轉送，國民黨立法院黨團9日召開記者會，批評1922毫無作為，並指指揮中心除要檢討，也恐涉及行政及法律責任。不過指揮中心第一時間表示，1922沒有調度119或防疫計程車等權限；陳時中在記者會上又說，1922就是疫情通報及諮詢服務中心，這是從93年起成立，是發包委外的，都是委託民間經營，所以不具有這樣公權力，主要任務就是疫情通報及諮詢，會有一定的教育訓練，有些指引讓他可以參考。

然而國民黨立委洪孟楷質疑，又想甩鍋？真的如此嗎？如果1922沒有公權力，有辦法可以動用國軍來支援？有任何民間廠商有辦法叫得動國軍配合？疫情開始，政府徵收頻道時段，無論是陳時中、前副總統陳建仁、或是其他官員，在一分鐘的廣告裡宣傳政策，其結尾都是1922，哪個沒有公權力的單位，有辦法徵收頻道來全國聯播？

媒體10日下午在新北市防疫記者會上，陳時中說1922委外民間經營，不具公權力，市長怎麼看？很多民眾徬徨，若遇到緊急狀況，到底該打119還是1922？

劉和然代答，在大家成長過程都會記得幾個緊急電話，若跟搶劫有關就會想到110；當緊急救護或火警，大家都知道119。而這兩年大家都熟悉一句話，新冠肺炎一來，政府希望有專線服務全國民眾，所以從中央到地方、到所有醫療院所，大家都可以聽到，若有緊急就醫需求，請撥打緊急防疫專線1922。

劉和然再次強調，這兩年只要跟新冠疫情有關，在中央配合醫療院所、媒體行銷下，一句話讓大家很熟悉，就是如果因為Covid-19有緊急就醫需求，請撥打緊急防疫專線1922。

劉和然表示，這是一種信任感，也是一種服務的態度，昨天陳時中的發言，很多民眾可能會重新檢視，這兩年下來，1922該扮演的角色。

▼新北市副市長劉和然。（圖／新北市府提供）

▼新北市副市長劉和然。（圖／新北市府提供）

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