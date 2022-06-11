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2022礦山藝術季啟動　金瓜石酒保口重現限定開張

▲2022礦山藝術季啟動　金瓜石酒保口重現限定開張。（圖／新北市立黃金博物館提供）

▲2022礦山藝術季啟動，金瓜石酒保口重現限定開張。（圖／新北市立黃金博物館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「2022礦山藝術季」今（11日）啟動，黃金博物館特別邀請藝術家唐唐發與本次地景藝術《礦山共農計畫》藝術家陳宣城、林暐翔，與在地居民們重現當年重要的物資供應地金瓜石酒保口，與來訪的遊客互動，酒保口熱鬧的榮景重現眼前。

新北市立黃金博物館表示，金瓜石酒保口乘載在地居民生活記憶，採金時期販賣各式雜貨、蔬果、魚、米、燃料等，是當時金瓜石的購物中心，供應民生所需用品，時光流逝，此區域物換星移，活絡模樣已變成模糊記憶。

▲2022礦山藝術季啟動　金瓜石酒保口重現限定開張。（圖／新北市立黃金博物館提供）

▲礦山藝術季再現酒保口活動，讓遊客與在地居民分享採金時期的繁榮。

黃金博物館與瑞芳區公所、社區里長、里民討論後，推出《礦山共農計畫》，在不改變居民既有的使用方式下，共同美化家園，透過藝術導入，重新找回在地人文記憶，融入在地樂齡族的菜園，以及「食農教育」、「可食地景」之理念，發展出未來公共的亮麗地景。

文化局表示，2022年礦山藝術季以「礦山結晶」為主題，礦山的記憶、故事、文化及地景，像是這座山城淬煉出的結晶體，除了礦業地景中欣賞表演藝術與地景藝術，更跨域結合時尚展演及文化行旅，是一場多元的藝術文化體驗，又可走讀青春山海線。

歡迎有興趣的民眾，以文化行旅展開對山城的探訪，聆聽在地居民的山城記憶；以表演藝術，帶領遊客在文資場域領會山城空間的美好樣貌；以可食地景，品嚐居民用心投入的在地滋味。

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