快訊／夫婦土城遭殺害！塞後車廂棄屍高鐵桃園站　遇害原因曝光

▲夫妻遭殺害棄屍在高鐵桃園站。（圖／記者楊淑媛攝，下同）

記者陳雕文／新北報導

桃園高鐵站10日驚傳雙屍命案！高鐵站前停車場10日下午5時許傳出濃濃屍臭，警方在一輛休旅車後車廂發現一對男女遺體，且目測已死亡多時。據了解，死者是一對夫（台籍）妻（泰籍），跟合夥人在土城經營泰國外勞仲介生意，結果疑似與人有金錢糾紛，在新北土城慘遭殺害，遺體被丟到高鐵，凶手搭計程車離開。

警方調查，該車經高速公路開到高鐵站，為9日凌晨棄屍，初步死者傷勢，應是鈍器行凶致死，警方將持續調閱相關畫面以釐清案情。