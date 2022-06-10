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鄭文燦視察國2甲線工程　將建構桃園航空城聯外路網

▲鄭文燦視察「國道2號大園交流道至台15線新闢高速公路工程」。（圖／工務局提供）

▲國道2號大園交流道至台15線新闢高速公路工程簡報。（圖／工務局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦10日視察大園區「國道2號大園交流道至台15線新闢高速公路工程」表示，國道2號大園交流道延伸台61線的國2甲線工程，由於路廊選擇爭議停擺多年，部分已施作的路段橋面未能持續興建因而形成「天空斷橋」。經市府與交通部協商，國2甲線分為2階段施工，前段預計明（112）年5月完工。

▲鄭文燦視察「國道2號大園交流道至台15線新闢高速公路工程」。（圖／工務局提供）

▲鄭文燦視察國2甲線工程。（圖／工務局提供）

鄭市長說，國2甲線分為2階段施工，前段「大園交流道至台15線」共計1.64公里，部分屬於大園都市計畫區、其餘則屬航空城計畫路段，由中央及地方攜手克服土地取得困難，目前正進行航空城路段高架橋作業，完工後往北可通往台北港，往南可通往觀音工業區，可減輕機場園區及大園市區交通負擔。

▲鄭文燦視察「國道2號大園交流道至台15線新闢高速公路工程」。（圖／工務局提供）

鄭市長指出，第二階段「台15線延伸至台61線」工程，因路廊鄰近水鳥聚集區、許厝港濕地，高公局於109年4月重啟可行性研究，並於今（111）年1月3日獲行政院核定，全長約2.9公里，總經費79.04億元，由國道基金全額支付，預計118年完工通車。此外，航空城北側國1甲線正在環評的最後階段，未來航空城南北主要幹道完成後，可望達成客、貨分流，讓貨運車輛由國1甲線連接台北港及貨運園區，客運則透過國2甲線銜接高快速公路進行聯外運輸，航空城整體聯外道路更加完善。

▲鄭文燦視察「國道2號大園交流道至台15線新闢高速公路工程」。（圖／工務局提供）

交通局長劉慶豐表示，未來國2甲全線完工通車後，可與國道1、2、3號及台61線、台66線連接，建構大桃園公路路網，改善大園中正東路、民生路及國際路交通壅塞情形。而客運園區至機場聯絡道路工程，未來銜接至機捷A15大園站後，亦可解決國道2號大園交流道尖峰時段交通壅塞問題。此外，交通部公路總局為配合航空城開發，啟動省道台4線及台15線改線工程，也於今年1月10日開工，預計113年11月完工，相信對桃園產業發展及都市成長將帶來極大助益。

▲鄭文燦視察「國道2號大園交流道至台15線新闢高速公路工程」。（圖／工務局提供）

包括立法委員黃世杰、市議員徐其萬、游吾和、交通部高速公路局第一新建工程處長陳澤仁、市府工務局長賴宇亭、地政局長蔡金鐘、交通局副局長王旭斌、大園區長徐藍科等均一同視察。

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