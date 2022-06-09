確保校園防疫安全　桃園高中以下教職員工加發每人2劑快篩

▲桃園市長鄭文燦9日表示，市府重視校園防疫安全，針對國小、國高中、補教人員與公私立幼兒園等教職人員加發快篩試劑。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

面對疫情發展仍嚴峻，桃園市長鄭文燦今（9）日視察桃園區成功國小師生發放快篩市劑時表示，為提升校園防疫安全，市府教育局加購72萬劑快篩試劑提供校園防疫使用；此外，考量中央發放高國中小學生每人4劑鼻腔快篩試劑，但未發放給教職員工，市府加碼提供桃市高國中小教職員工每人4劑鼻腔快篩，共計約12萬劑，補教人員、公私立與非營利幼兒園教職員工，市府再加發每人2劑約4萬劑，讓各級學校教職員工可充分運用。

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▲桃園市長鄭文燦今天發放快篩試劑給學生與教職員工。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦指出，市府重視校園防疫安全，除教育局加購72萬劑快篩試劑，包括鼻腔快篩49萬4,000劑、唾液快篩22萬6,000劑，供校園防疫使用外，考量中央發放高國中小學生每人4劑鼻腔快篩試劑，但未發放給教職員工，市府加碼提供全市高國中小教職員工約3萬人，每人4劑鼻腔快篩，共計約12萬劑；另外，補教人員、公私立及非營利幼兒園教職員工共計約2萬人，先前已發放每人2劑鼻腔快篩，市府也將再加發每人2劑，共計約4萬劑，讓各級學校教職員工可在防疫、復課時充分運用。

▲桃園市長鄭文燦今天發放快篩試劑給幼兒園小朋友。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦也提及，目前疫情以輕症為主，全國感染率已經超過10%，桃園感染率則是占全國12.9%，北北基桃4縣市先前出現一波疫情高峰，目前逐漸下降，仍請大家儘速完成疫苗接種以增加保護力、預防重症。桃市約有15萬名國小及幼兒園大班學生，扣掉因確診3個月內不建議打疫苗的學生約2萬6千人，已有超過10萬名國小及幼兒園學童接種疫苗，國高中學生多數也將在6月10日前完成接種，6月11日桃園將再開設25處社區BNT疫苗接種站，年滿5歲符合資格小朋友，可由家長陪同前往接種。

鄭文燦還說，桃園疫情雖逐漸趨緩，各級學校遠距教學，市府會以滾動式討論公布，目前全市準備2萬個平板電腦供防疫期間遠距教學使用，出借約8千多個，教育局於6月份將再購買5萬個平板電腦，一共有7萬個可借給學生使用，數量相當充足，老師們準備教案也都十分精彩，讓學生自主學習不中斷。

▲桃園市長鄭文燦今天提前發放快篩試劑給畢業生與教職員工代表，會後大合影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

今日成功國小舉辦畢業典禮預演，鄭文燦預先頒發畢業證書與快篩試劑給畢業生代表，鄭文燦強調，雖然這兩年有點辛苦，也很難忘記，畢業生完成六年學習，同學將會留下最好回憶，把握這份特別情誼，國小畢業也是人生另一個起點，祝福每位畢業生追求夢想永不停止、畢業快樂。

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