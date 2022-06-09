▲桃園航空城徵收戶配合政策搬遷 驗收遭「屋外家具未清運」刁難。（圖／陳義盛提供）

記者楊淑媛／桃園報導

因應桃園航空城徵收，大園區竹圍里千戶居民於3月底前，陸續搬離家園，當地已如同空城！竹圍里長陳義盛9日表示，自願優先搬遷里民完成政府要求的「3項作業」，未料，民航局派員會勘，卻以房屋外有大件家具未清運走，堅持不讓會勘驗收通過！而民航局會勘人員口氣強硬，溝通困難，讓他小小里長見識到「好大官威」。

▲民航局派員會勘。（圖／陳義盛提供）

陳義盛里長說，竹圍里1500多戶居民，配合政府在今年3月底前，第一梯次自願優先搬遷，包括里內的百年老廟福海宮也搬遷，目前許多住宅已無人居住，里內的大小街道相當冷清。未來，該里將因航空城用地徵收，只有6戶居民因緊靠?林里，將併入菓林里，餘千戶都將被拆除。

▲千戶居民2月間在搬遷的過程中，大型家具、彈簧床墊等棄置傢俱，搬出放在門口馬路邊或空地上等待清潔隊清運。（圖／陳義盛提供）

而配合政府的政策自願優先搬遷的徵收戶，要做到1：申請斷水斷電2：內部清空3：戶籍遷出。完成這三個作業即符合自願優先搬遷的條件，並要由民航局派員會勘完全符合，才能通過。

由於，千戶居民在搬遷的過程中，大型家具、彈簧床墊等棄置傢俱，搬出放在門口馬路邊或空地上等待清潔隊清運，而桃園市環保局也派出清潔隊日夜清運，但因該些廢棄傢俱量太大了，仍有許多無法清除，未料，民航局人員現場會勘看到這些家具尚未清運走，竟然說要等清運乾淨才准會勘驗收通過，真不明白，家具的清運難道是徵收戶的責任？

面對自願安遷戶的無奈，陳義盛建議政府相關部門重視，不要再為難這些安遷戶了。