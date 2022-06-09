桃園+6298！各級學校6／13恢復實體上課　戶外教學暫不開放

▲桃園市長鄭文燦9日在疫情記者會上表示，桃市今天新增6298例本土確診個案，疫情已在下降，各級學校下週一6/13起將恢復實體上課。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

根據中央流行疫情指揮中心公布，桃園市9日新增6298例本土確診個案，市長鄭文燦在疫情記者會上表示，桃市疫情正在下降，自疫情爆發起共累計34萬3,824人確診，其中有204例死亡案例，盛行率為15%，目前全市第3劑疫苗覆蓋率到達68%，盛行率則為15%，兩者總和已經83%，顯示疫情下降中；評估疫情發展與考量學校需求，遠距教學將至10日為止，下週一6/13日起各級學校將恢復實體上課。

鄭文燦指出，目前桃園市確診居家照護7天有49713人，累計到6月9日為止，2年半來確診個案到達343,824例，感染率與盛行率是15%，死亡個案則有204人，第三劑覆蓋率已達68%，加上盛行率15%，累計已達83%，疫情翻轉往下的趨勢是很明顯的。根據教育局評估與各學校考量，遠距教學至10日為止，下週一6/13日起幼兒園、國小、國中、高中將恢復實體上課，但課程中都需全程戴口罩，戶外活動皆仍暫緩。

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鄭文燦還說，下週各級學校恢復實體上課，除吃飯、飲水、游泳外，上課一樣要全程戴口罩，且從寬讓家長幫孩子請防疫假，讓想回學校的同學可於13日起重返學校，但戶外教學暫不開放，暑假活動規範會在暑假前公布規範，教育局會做滾動式調整。

鄭文燦強調，桃市目前有13個醫療採檢站提供綠色醫療通道，8日有609人看診、734人進行PCR採檢，顯示採檢功能已逐漸減少，社區醫療採檢站會先減少2站並減少時段，讓醫護人員能在醫院、診所發揮最大力量。

此外，桃市BNT疫苗將於11日開打，服務時段為上午8時至12時、下午1時至4時止，將於全市25處社區接種站提供5歲以上兒童、青少年及成年人BNT疫苗接種服務。60歲以上、50歲以上原住民長者同樣可使用免費愛心計程車接送，接種後可領取2劑快篩試劑、700元禮券與桃園好米1包，呼籲符合資格民眾踴躍接種。

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