研究：輝瑞疫苗「能抗BA.4、BA.5」　打2劑防住院效果達87%

▲南非研究指出，BNT疫苗能夠有效預防BA.4、BA.5重症住院。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／編譯

南非最大醫療保險公司Discovery分析數據指出，輝瑞BNT疫苗似乎能夠有效對抗Omicron亞型變異株，如果施打2劑，防止BA.4、BA.5引發重症住院的效果可達87%。

Discovery首席健康精算分析師科莉（Shirley Collie）帶領團隊，分析豪登省（Gauteng）100多萬名客戶接種第2劑1-2月後的感染情況，得出上述結論。這項研究首先獲得約翰尼斯堡媒體《營業日》（Business Day）報導，但尚未接受同儕審查。

該公司執行長諾奇（Ryan Noach）6日也表示，施打第2劑3-4個月後，防護力下降至84%，5-6月後下降至63%，但注射追加劑3個月後，防護力爬升至85%，4個月後高達88%。

▲南非正在經歷BA.4、BA.5引發的第5波疫情。（圖／達志影像／美聯社）



南非是第一個發現Omicron、並且經歷其感染浪潮的國家，如今被視為疫情先趨指標，預示著Omicron及其亞型變異株在他國的可能發展。南非科學家4月又發現了BA.4、BA.5，此二變異株現在已成該國主要毒株，甚至引爆第5波疫情。

根據一份5月公布的捐血者調查報告，南非早在面臨第5波疫情之前，就有高達87%人口曾經染疫。政府本周也開始向50歲以上民眾提供第4劑的輝瑞疫苗。

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