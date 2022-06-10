再1縣市累計破十萬！本土273萬例「確診地圖曝光」　新北70萬最多

記者曾筠淇／綜合報導
今天國內新增6萬8311例本土個案，共分布於22縣市，其中又以台中市1萬032例最多，根據疾管署稍早更新的「本土病例地圖分布」可見，現在共有7縣市為深咖啡色，今年累計均超過16萬例。
▲確診地圖曝光。（圖／翻攝自疾管署）
今日新增6萬8311例本土病例，全國所有縣市均有病例，依序為台中市1萬032例、高雄市9864例、新北市8858例、台南市6291例、桃園市6081例、彰化縣5088例、台北市4891例、屏東縣2989例、新竹縣1748例、雲林縣1597例、南投縣1530例、苗栗縣1509例、新竹市1272例、嘉義縣1266例、宜蘭縣1259例、花蓮縣1063例、基隆市965例、台東縣806例、嘉義市753例、澎湖縣230例、金門縣198例、連江縣21例。
根據疾管署更新的「本土病例地理分布」可見，今年1月1日統計至今，六都和彰化縣均大於十萬例；連江縣則為唯一一個守在千例之內的縣市。
深咖啡色縣市（14萬6628～70萬7748例）有6：
台北市30萬6371例
新北市70萬7748例
桃園市34萬6816例
台中市27萬3716例
台南市16萬1435例
高雄市27萬7223例
次深褐色（5萬3390～14萬6627例）有5：
基隆市6萬7498例
新竹縣7萬1562例
彰化縣10萬2201例
屏東縣7萬1831例
宜蘭縣5萬6349例
橘色縣市（2萬9190～5萬3389人）有5：
新竹市5萬0429例
苗栗縣4萬7836例
南投縣3萬3413例
雲林縣3萬9149例
花蓮縣4萬3869例
淡橙色縣市（860～2萬9186人）有5：
嘉義市1萬7835例
嘉義縣2萬7781例
台東縣2萬1282例
金門縣3444例
澎湖縣4695例
淡黃色縣市（0～859人）有1：
連江縣859例
今年1月1日至今已累計273萬3342例本土病例，其中，新北市累計的病例數最多，共計70萬7748例。
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