再1縣市累計破十萬！本土273萬例「確診地圖曝光」　新北70萬最多

台灣大學公共衛生學院教授詹長權示警，台灣新冠死亡數倍增速度是全球第2名，大約13天就會翻倍。對此，指揮中心指揮官陳時中回應，現在黑數滿天飛，各國都一樣，13天是用一個時間點去回推一半，看誰快誰慢，而不是跟其他國家比。最後更說重話表示，不要分母、分子都用黑數亂比一通，「影響民心跟疫情，都不是好事情」。