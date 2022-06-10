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官方統計5月1.7萬人逝！學者估「超額死亡逾4千人」　可能原因曝

▲▼郭台銘前往永齡生醫工程館出席會議,會後記者會,薛承泰。（圖／記者李毓康攝）

▲薛承泰指今年5月「超額死亡」比前年多過4千人。（圖／記者李毓康攝）

記者許敏溶／台北報導

內政部今（10日）公布今年5月戶口統計資料，其中今年5月人口死亡數為1萬7409人，較去年5月增加2301人，更比前年增加4137人，台大國發所兼任教授薛承泰認為，今年5月新冠肺炎確診死亡數僅1300人，比較內政部死亡統計，再扣除老化等因素，和前年相比「超額死亡」超過4千人，比政府數據多出兩倍多，推測可能和政府對於死亡定義有關。

本土新冠肺炎疫情持續延燒，尤其近期中重症、死亡數持續攀升，根據指揮中心統計，今年5月已造成1300名國人死亡，但根據內政部統計，今年1到5月死亡人數為8萬1144人，比去年增加4134人，更比前年增加6482人。

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▲▼ 陳時中視察中正紀念堂接種站最後一日,兒童疫苗接種站,新冠肺炎,本土疫情,新冠肺炎疫苗,輝瑞兒童BNT疫苗,施打疫苗,COVID-19疫苗,BNT兒童疫苗,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,醫護人員,防護衣,接種率,防疫,緩打潮,疫苗覆蓋率,中重症,共存,清零,5-11歲兒童,mRNA 。（圖／記者李毓康攝）

▲政府公布5月因確診新冠肺炎死亡人數約1300人，圖為陳時中視察中正紀念堂接種站。（圖／記者李毓康攝）

對此，台大國發所兼任教授薛承泰指出，台灣受到生育率低迷與老化影響，死亡數、死亡率都在增加，若當年冬天有寒流或流感等因素，可能會導致「超額」死亡，但去年為暖冬，卻比前年「多死」1萬人，也讓「超額」死亡數創新高。

薛承泰表示，今年5月因確診新冠肺炎死亡人數約1300人，但比較內政部死亡統計，再扣除老化等因素，和前年相比「超額死亡」超過4千人，而這些人未必是定義上的確診死亡，也可能是施打疫苗後慢性疾病產生作用，或者誘發其他疾病，但可能因為政府對於死亡定義關係，沒有納入相關統計，才產生這樣的差距。

至於「超額死亡」超過4千人，是否和政府防疫政策有關？薛承泰指出，他不想去評論這一點，但數字的差異，明顯是政府對於死亡定義的問題，可以去比較日韓美等國家，如何認定因為新冠肺炎死亡的定義，相信就可以找出原因。

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