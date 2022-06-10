打破「無敵星星」迷思　哈佛研究：孩童確診康復可能再染Omicron

▲依據先前研究，成年人確診感染新冠無法擁有免於重複感染的保護力，但針對孩童族群的研究較少。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

由美國哈佛醫學院等專家團隊進行的最新研究顯示，在2020年或2021年初感染新冠的孩童中，能對Omicron變異株產生中和抗體的人僅佔不到10%。此外，未接種疫苗兒童不僅僅面臨新冠重症、死亡風險更高，也會把Omicron病毒傳染給其他高風險族群。

《富比世》（Forbes）9日報導，這項由美國哈佛醫學院、波士頓兒童醫院、美國食品藥品監督管理局（FDA）所主導的研究，評估孩童對變異毒株Alpha、Beta、Gamma、Delta及Omicron的中和抗體能力。

團隊針對沒有接種新冠疫苗的年輕人族群進行研究，並以年齡區分組別，分成5歲以下、5歲至11歲孩童以及12歲至21歲青少年，收集分析他們的血清和血漿樣本。

▲全美接種2劑疫苗的5歲至11歲人口只有29%，在12至17歲青少年為59%。（示意圖／達志影像／美聯社）

研究員分析177名孩童及青少年的血液樣本進行抗體分析，這些人分別是因急性新冠、MIS-C（兒童多系統發炎症候群）接受住院治療，以及新冠輕症恢復期門診的患者。

結果發現，與5歲以上兒童相比，5歲以下因嚴重急性新冠住院孩子對變異株的中和抗體較低，而新冠康復期與MIS-C孩童的中和抗體高於住院急性染疫者。但研究人員也說，這項研究有侷限性，只能檢測抗體反應，非T細胞產生等其他免疫指標。

所有年齡組對5大變異株呈現一定程度的交叉中和作用損失，其中以Omicron最為明顯。與先前感染相比，打過2劑疫苗的孩童對Alpha、Beta、Gamma、Delta及Omicron的中和抗體效價更高。

報導指出，期盼上述發現能消除先前感染可提供保護猶如吃下無敵星星的誤解，並鼓勵任何對施打新冠疫苗猶豫不決的家長立即帶孩子們接種。隨著新冠病毒持續進化，如今形勢猶如走在刀尖，部分毒株只需要1、2個突變，就能產生更加強大的威力。

►首次確診躺床49天康復 13歲少年又染疫2次「天天爆睡」生病輟學

►美研究：這類人出現「長新冠」可能性高4倍 建議定期測血糖

►兒童也會長新冠！哪個症狀最常見、疫苗能預防嗎？ 5大QA一次看