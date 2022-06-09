Switch不到千元有夠殺　網購618當天強打活動優惠搶先曝光

▲迎來網購年中最大盛事618購物節，東森購物網「618線上狂歡」活動開跑，祭出眾多促銷優惠，讓消費者省荷包又拿到滿手回饋。（圖／東森購物網提供）

記者洪菱鞠／台北報導

物價漲不停，荷包大縮水讓很多人有感，買東西需要精打細算，最近網購平台熱鬧開打618年中慶活動，紛紛推出優惠折扣、好康回饋或激省攻略，像是滿額抽iPhone 13 128G 1元兌換券、18元清空購物車、買書就送168元折價券，6/18當天還有Apple Watch S7、Switch電力加強版主機同時下殺1折，麥當勞、不要對我尖叫等手搖飲、點心1元起開搶，想省錢補貨、囤貨可以趁現在撿便宜，或是把鬧鐘設定好提醒自己搶心儀好物。

迎接年中最大檔618購物節，東森購物網「618線上狂歡」活動開跑，祭出每日一物下殺、買一送一眾多折扣商品，以及「挑戰任務拿獎金」、「每日00:00搶限量神劵」、「每日免費抽東森幣」、「訂單滿額抽樂透金」等好康攻略，再推出「618選隊戰」獎金爭霸賽，累計消費最高的隊伍可瓜分70萬元樂透金，全站累積滿1,618元抽iPhone 13 128G 1元兌換券，限量6支。6/18當天有「整點抽大獎」活動，消費滿額並登記，有機會獲得最新具有血氧檢測功能的小米手環7。

▲東森購物網針對這次618活動特別推出「618選隊戰」獎金爭霸賽、滿額抽iPhone 13 128G 1元兌換券或小米手環7。



momo購物網「618年中大促」今起暖身登場，全站商品3折起，還有九大品類日，針對家電、休閒圖書、流行時尚日、3C、家居餐廚、美妝、日用婦幼、美食、健康樂活等輪番優惠下殺折扣；為炒熱購物氣氛，檔期內除了有「組隊最高賺3%回饋」、「整點搶最高999紅包」、「天天簽到領momo幣」等活動，特別主打兩大回饋好康，不限金額下單，免登記抽100萬現金、以及6/18當天下單，就能享有「18元清空購物車」抽獎資格。

蝦皮購物則是陸續推出全站0元起免運、指定商店最高享68折、品牌旗艦店下殺1折起、蝦皮現金宴等優惠後，提前曝光6/18當天指定時段有更便宜的好物，其中高單價3C、家電折扣最殺，像是Apple Watch破盤價1,290元、Switch限時瘋搶價978元，皆下殺1折，伊萊克斯Pure A9.2高效能抗菌空氣清淨機則是搶到現省4,000元。

另外，包括麥當勞、星巴克、不要對我尖叫、功夫茶等10大品牌，6/18在蝦皮購物指定18大時段推出冰品、手搖飲、點心瘋搶1元起，只要1元就能享用麥當勞蛋捲冰淇淋，不要對我尖叫桂花烏龍大杯活動價16元，甘蔗渣男甘蔗青茶、功夫茶 功夫茶王通通只要18元，星巴克大杯雙果果汁星冰樂只要99元。

▲Switch電力加強版主機，原價9,780元，6/18 10:00限時下殺1折開搶，優惠價978元。（圖／蝦皮購物提供）

博客來也展開「618年中歡慶」，參展商品1折起，亦強打知名品牌及囤貨好物單件5折，以及買就送正貨、買一送一等促銷，同時推連續8天的超級品牌日，像是黑貓探險隊全品牌滿千9折、日本文具KOKUYO及MIDORI一日品牌85折、8大運動品牌限定下殺、樂高LEGO超級新品優惠等，天天有不同限時折扣，這次還首度祭出宅家購物金，買書就送168元E-Coupon，另外，6/17、6/18全館加碼結帳滿千88折，鎖定這兩天買起來，荷包可以更省，消費滿額再送星巴克好友分享券、抽萬元承億文旅住宿。