小米P1 50吋智慧電視狂降　購物節優惠「萬元出頭」帶回家

▲小米電視在618再推促銷。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

近期又到618年中大促，大陸品牌小米也針對旗下家電商品包括智慧電視、掃地機器人、空氣清淨機等家電推出優惠，其中50吋與55吋的小米P1智慧電視，更推出近期最低的促銷價，層層優惠最低10,559元起就能帶回家，比去年底的雙12優惠還要再便宜3,000多元。

小米宣布針對年中檔期的「小米618年中狂歡購物節」，將於6／14至6／21開跑，照例推出商品直降、滿額買贈、限時秒殺與零點福利等狂歡活動，今年新上線「小米團購」功能，在品牌官網可一次訂購一起收貨，不用再拆單下訂。

針對家電也有最高4,000元的單品下殺優惠，活動期間在小米商城推出限時限量閃購活動，每日精選各熱門家電品項，包括小米智慧顯示器 P1 55吋，原價17,999元，限量價13,799元，現省4,200元；Xiaomi 空氣循環淨化器原價11,995元，限量價8,995元；小米掃拖機器人2原價7,495元，特價5,045元。

此外，也針對熱門家電品項推出優惠方案，小米智慧顯示器 P1 50吋原價15,999元，優惠價11,999元，領秒殺券後折抵最低可用10,559元買到；掃拖機器人 2 Ultra 集塵版售價14,995元，優惠價12,995元，領秒殺券後可折至11,436元；空氣循環淨化器原價11,995元，優惠價9,995元；小米掃拖機器人2原價7,495元，優惠價5,495元。秒殺券可於即起至6／21期間，至小米商城官方限時開放時領取。

另一電視品牌OVO主打長輩也能輕鬆用的介面「易視界」系統，近期也推出OVO 55吋廣色域4K增艷電視TA55，號稱採用獨家畫質技術，NTSC色域達92%，較一般市售平價電視多出30%，支援HDR10+高動態對比、杜比音效，上市售價19,980元，6／12前預購價14,980元，含基本安裝、3年延長保固、軟體維護更新等服務。