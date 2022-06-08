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東森購物網「618線上狂歡」8大必看攻略　選隊戰分70萬獎金

東森購物網「618線上狂歡」（圖／東森購物網提供）

▲東森購物網「618線上狂歡」活動開跑，推出「挑戰任務拿獎金」、「每日免費抽東森幣」、「訂單滿額抽樂透金」、「每日00:00搶限量神劵」等眾多促銷活動。（圖／東森購物網提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

迎接618購物節，東森購物網「618線上狂歡」活動開跑，祭出眾多折扣商品及8大好康攻略，消費享超值回饋之外，期間還推出「618選隊戰」獎金爭霸賽，累計消費最高的隊伍可瓜分70萬元樂透金，全站累積滿1,618元再抽1元兌換券換iPhone 13 128G，限量6支。6/18當天還有「整點抽大獎」活動，消費滿額並登記，有機會獲得最新具有血氧檢測功能的小米手環7。

為618炒熱買氣，東森購物網「618線上狂歡」已先暖身起跑，提前搶攻年中最大商機，也預告正檔活動將於6/10～6/20展開，而活動期間一波波優惠接連降落，其中特別整理了8大必看攻略，省荷包的同時也獲得滿手好康。
攻略1：挑戰任務拿獎金，累積滿額送200枚樂透金、618枚東森幣，全站消費5次滿618元再送168枚東森幣
攻略2：每日00:00領限量折價券，消費500折50、滿8000可用88折價券，最高現折960元
攻略3：會員每日免費抽東森幣，100%中獎率，最高拿1500枚東森幣
攻略4：訂單滿額抽樂透金，100%中獎率，樂透金十足折抵
攻略5：全站累積滿萬元，抽Dyson Pure Cool二合一智慧空氣清淨機
攻略6：全家取件送光泉鮮豆漿
攻略7：新會員好禮獨享東森幣500枚，消費滿2,000元可抽大同電鍋限量扭蛋
攻略8：24間銀行信用卡最高回饋11%，使用銀角零卡，滿萬再抽萬

東森購物網「618線上狂歡」（圖／東森購物網提供）

東森購物網也強打千種優惠商品，讓精打細算的消費者可以趁618大促划算入手，例如鎖定每日一物下殺，日立水蒸氣烘烤微波爐、輝葉COZY FIT律動奇機、國際牌411L一級能效五門冰箱等輪番祭出優惠價，6/16更有SAMSUNG Galaxy Watch4 44mm (LTE)，原價11,900元，特惠只要5,995元。另外也精選多款熱門推薦，Panasonic國際牌負離子吹風機特價1280元、中央牌14吋遙控循環立扇特價2970元、「LAC利維喜」三效維生素C錠999元等，一站便宜購足居家防疫需求。

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