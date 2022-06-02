網購618暖慶優惠先買一波　AirPods Pro不到800元搶起來

▲為618年中購物活動暖身，電商平台紛紛推出各項優惠，3C夯品AirPods Pro也有下殺。（圖／取自蘋果官網）

記者洪菱鞠／台北報導

端午連假待在家，滑手機順便血拼補貨，逛網購正好有便宜好康可以搶。迎戰618年中大促，電商業者紛紛推出各項優惠為活動暖身，其中不乏有特惠夯品，例如3C夯品AirPods Pro不到800元、雅詩蘭黛明星商品400元有找，以及雞胸肉單片40元有找，消費者想省錢的話，最近可以下手先買一波。

東森購物網618暖慶開跑，6/1～6/10暖身活動期間，全站活動祭出每日一物下殺，還有均一價68元專區商品、買一送一，並主打8大好康攻略，挑戰任務拿獎金、一鍵全領折價券，領券現折、會員每日免費抽東森幣，最高拿1500枚、訂單滿額抽樂透金、全站累積滿萬抽萬元豪禮、全家取件送光泉鮮豆漿、新會員首購好禮獨享、24間銀行最高回饋11%。

▲東森購物網618暖慶即日起開跑。（圖／翻攝自東森購物網）

蝦皮購物集結百大熱門品牌於6/6六大時段，分別為凌晨0點、10點、12點、18點、20點、22點，祭出品牌旗艦店下殺1折起，像是雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露50ml限時395元、AirPods Pro祭出799元，驚爆價必搶之外，也加碼商城85折券1張、92折券4張，最高現抵5,000元，另祭出3張四大超商及蝦皮店到店299元免運券，1張限00:00～02:00使用，2張全天皆可使用，其中7-11為限量免運用完為止。

▲蝦皮購物於6/6 六大時段祭品牌旗艦店1折起優惠。（圖／蝦皮購物提供）

樂天市場618暖身慶，即日起至6月9日止，天天領券最高省千元，還有整點特殺優惠、人氣商品最低下殺2折起，美妝保養人氣商品最低34折起，搭配全站活動夏雙回饋季，指定店單筆購買滿1500元再送100點。

生活市集主打「618 大力省」，自有品牌衛生紙單包下殺6.3元、卜蜂雞胸肉單包最低39.5元，也精選銷售排行榜上的日用、美食、家電與居家四大類好物，集結舒潔、春風、康寧、禾聯、富及第等品牌舉辦聯合優惠，提供年中補貨優惠且全站免運，6/1～6/21活動期間好康更有全家取貨登記送豬肉起司蛋堡。