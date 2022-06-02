　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

網購618暖慶優惠先買一波　AirPods Pro不到800元搶起來

▲▼AirPods Pro。（圖／取自蘋果官網）

▲為618年中購物活動暖身，電商平台紛紛推出各項優惠，3C夯品AirPods Pro也有下殺。（圖／取自蘋果官網）

記者洪菱鞠／台北報導

端午連假待在家，滑手機順便血拼補貨，逛網購正好有便宜好康可以搶。迎戰618年中大促，電商業者紛紛推出各項優惠為活動暖身，其中不乏有特惠夯品，例如3C夯品AirPods Pro不到800元、雅詩蘭黛明星商品400元有找，以及雞胸肉單片40元有找，消費者想省錢的話，最近可以下手先買一波。

東森購物網618暖慶開跑，6/1～6/10暖身活動期間，全站活動祭出每日一物下殺，還有均一價68元專區商品、買一送一，並主打8大好康攻略，挑戰任務拿獎金、一鍵全領折價券，領券現折、會員每日免費抽東森幣，最高拿1500枚、訂單滿額抽樂透金、全站累積滿萬抽萬元豪禮、全家取件送光泉鮮豆漿、新會員首購好禮獨享、24間銀行最高回饋11%。

東森購物網618年中慶（圖／翻攝自東森購物網）

東森購物網618暖慶即日起開跑。（圖／翻攝自東森購物網）

蝦皮購物集結百大熱門品牌於6/6六大時段，分別為凌晨0點、10點、12點、18點、20點、22點，祭出品牌旗艦店下殺1折起，像是雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露50ml限時395元、AirPods Pro祭出799元，驚爆價必搶之外，也加碼商城85折券1張、92折券4張，最高現抵5,000元，另祭出3張四大超商及蝦皮店到店299元免運券，1張限00:00～02:00使用，2張全天皆可使用，其中7-11為限量免運用完為止。

蝦皮購物「618全民年中慶」（圖／蝦皮購物提供）

▲蝦皮購物於6/6 六大時段祭品牌旗艦店1折起優惠。（圖／蝦皮購物提供）

樂天市場618暖身慶，即日起至6月9日止，天天領券最高省千元，還有整點特殺優惠、人氣商品最低下殺2折起，美妝保養人氣商品最低34折起，搭配全站活動夏雙回饋季，指定店單筆購買滿1500元再送100點。

生活市集主打「618 大力省」，自有品牌衛生紙單包下殺6.3元、卜蜂雞胸肉單包最低39.5元，也精選銷售排行榜上的日用、美食、家電與居家四大類好物，集結舒潔、春風、康寧、禾聯、富及第等品牌舉辦聯合優惠，提供年中補貨優惠且全站免運，6/1～6/21活動期間好康更有全家取貨登記送豬肉起司蛋堡。

ET快訊
安珀赫德拿這條法律當王牌！「美國憲法第一修正案」成突破關鍵
18歲女「被辦完事」後陪逛夜市　他挨告性侵傻眼
張穎穎遭爆「整型改名」　酒店貼名導合照全流出
新冠中重症可領6千！　申請條件曝光
按摩師見OL睡著竟摸陰吐舌　她驚醒慘被壓床性侵
新光、台新合併再添可能性！　台新金成立合併研究委員會
佛心老闆中大獎「帶員工出遊」店休4天！萬人看公告歪樓

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

網購618暖慶優惠先買一波　AirPods Pro不到800元搶起來

每天看確診人數就焦慮　想當「天選之人」就這樣做

「愛在就是家」P＆G寶僑家品、家樂福推出暖心特惠　以行動支持多元成家

戰斧雞腿、胡椒雞翅一次擁有！拿坡里「買5送5」爽吃1個月

讀者文摘信譽品牌大贏家　Panasonic榮獲13項大獎

疫情大展開的生活動盪　個人紓困貸款助安心生活

減重界權威醫師幫助全台減下20萬公斤！！　只靠這招

不怕油了！超商獨家「免沾手肉粽」包進滿滿餡料　24小時吃得到

【廣編】新北國王湯瑪士現身分享！　桂格「有機大燕麥片」助打好健康基底

麥當勞、漢堡王買1送1！9大速食店「超省優惠」開吃　還有1元脆薯

顏清標3弟顏清山告別式　數輛超跑列隊送行場面盛大

葛斯齊突道歉「林俊傑鹿晗等4人」　揭真相吐苦衷：見光必有人遭殃

女三寶忘了換檔撞破大門！　借老公車趕上班...又撞一次

宥勝95歲阿嬤辭世！哽咽開箱老家　告白「希望這孫子沒讓妳失望」

葛斯齊爆汪小菲「直播前打電話道歉」　求保護「無辜女孩」...爆3張親密照

Andy雪恥！Joeman見面先跪：對不起　「免費改造紀卜心」新造型網讚爆

鸚鵡秀恩愛「坐手上生蛋」　媽捧孫子笑：把我當鳥巢？

隨丟即送！髒衣吸收器　放牆上洞口秒到洗衣機

王少偉「YO Cyndi北北」經典還原　合體「盜版心凌」唱跳《愛你》喘吁吁

籃球決賽剩3.6秒...2隊同分　神球員半場壓哨絕殺奪冠 ！

網購618暖慶優惠先買一波　AirPods Pro不到800元搶起來

每天看確診人數就焦慮　想當「天選之人」就這樣做

「愛在就是家」P＆G寶僑家品、家樂福推出暖心特惠　以行動支持多元成家

戰斧雞腿、胡椒雞翅一次擁有！拿坡里「買5送5」爽吃1個月

讀者文摘信譽品牌大贏家　Panasonic榮獲13項大獎

疫情大展開的生活動盪　個人紓困貸款助安心生活

減重界權威醫師幫助全台減下20萬公斤！！　只靠這招

不怕油了！超商獨家「免沾手肉粽」包進滿滿餡料　24小時吃得到

【廣編】新北國王湯瑪士現身分享！　桂格「有機大燕麥片」助打好健康基底

麥當勞、漢堡王買1送1！9大速食店「超省優惠」開吃　還有1元脆薯

台鐵龜山大里間土石流！「未設預警系統」　年底前加高擋土牆

12星座「端午運勢」一次看！雙魚桃花亂綻、水瓶努力取得平衡

台美21世紀貿易倡議是大突破？　李貴敏批「大內宣」：別再誤導民眾

朋友生日傳訊「給我一個紅包？」　楊奇煜義氣匯款結果傻眼

台鐵龜山大里間土石流「3.5小時搶通」　3320人行程遭延誤

國際海事組織MEPC78開幕在即　驗船中心為航商彙整熱門議題

郭彥均收醫護打氣花束「永遠支持」！　看小卡片淚崩：真的謝謝

安珀赫德拿這條法律當王牌！　「美國憲法第一修正案」成突破關鍵

疑歐派丹麥歷史性公投完成　67%選民贊成加入「歐盟共同防務」

營養師激推「一水果」，低GI值能天天吃、還能養顏美容

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

消費熱門新聞

9大速食店最新「超省優惠」來了

4大超商「端午連假咖啡優惠」一次看

限時5天！超商6大咖啡飲品優惠來了

美式賣場推車2物網認證CP值炸裂

醫師助全台減下20萬公斤！　靠這招

端午陽氣旺！補財庫必做3件事：立蛋、吃粽子、刮金好中

速食店最新「激省優惠券」開吃

超商連3天「特大杯美式買1送1」

拿坡里「買5送5」爽吃一個月

超商獨家「免沾手肉粽」包進滿滿餡料

優惠碼快收！麥當勞「買1送1」爽吃35天

麥當勞「牛奶糖冰炫風」回來了！

疫情生活動盪　個人紓困貸款助安心生活

摩斯端午節紅茶「買10送10」

更多熱門

相關新聞

二手店初體驗　「估價一出」她傻眼：能幹嘛

二手店初體驗　「估價一出」她傻眼：能幹嘛

「看到估價單我直接傻眼。」一位女網友日前發文，說她在日本的購物網站上買了件連身裙，花了5千多日幣（約台幣1千多元），收到時卻發現尺寸不合，便在朋友建議下，拿去實體的二手買賣店。結果店家開出的價格，讓她震驚到一秒出神，其他網友也哭笑不得，「虧爆」、「看妳答應要賣，我好痛苦。」

網購衛生紙「好市多1新規定」　他傻爆眼！

網購衛生紙「好市多1新規定」　他傻爆眼！

媽首次網購下單便宜家具　兒開箱笑翻吸44萬次觀看

媽首次網購下單便宜家具　兒開箱笑翻吸44萬次觀看

7-11「隱藏好康」又來了！快取貨拿小白單

7-11「隱藏好康」又來了！快取貨拿小白單

取貨見驚人巧合！機率超低「後3碼也一樣」

取貨見驚人巧合！機率超低「後3碼也一樣」

關鍵字：

618年中慶網購

讀者迴響

熱門新聞

安珀赫德輸了！強尼戴普勝訴

研究：新冠疫苗「打3劑」最有效

快訊／台南Josh離婚了！Amber發IG反擊

【心內話】翻玩人生拍A片

政府未購兒童疫苗就與病毒共存　蘆洲3歲童染疫併腦炎離世

強尼戴普7項全贏！安珀表情母湯

安珀赫德賠不出3億怎麼辦？

正妹每天走1萬步還上健身房　睡夢中猝死

快訊／中重症+413！9歲童「家中死亡」

熱褲妹被撞神反應　路中「完美翻滾4圈」起身追車

250人班機失聯　竟是機師睡死

鳳梨12年前是車手　被判刑1年6月

網紅台南Josh離婚了！

國防大學活春宮影像遭側錄外洩　3生下場曝

快訊／今暴增144死！本土+76967

更多

最夯影音

更多
顏清標3弟顏清山告別式　數輛超跑列隊送行場面盛大

顏清標3弟顏清山告別式　數輛超跑列隊送行場面盛大
葛斯齊突道歉「林俊傑鹿晗等4人」　揭真相吐苦衷：見光必有人遭殃

葛斯齊突道歉「林俊傑鹿晗等4人」　揭真相吐苦衷：見光必有人遭殃

女三寶忘了換檔撞破大門！　借老公車趕上班...又撞一次

女三寶忘了換檔撞破大門！　借老公車趕上班...又撞一次

宥勝95歲阿嬤辭世！哽咽開箱老家　告白「希望這孫子沒讓妳失望」

宥勝95歲阿嬤辭世！哽咽開箱老家　告白「希望這孫子沒讓妳失望」

葛斯齊爆汪小菲「直播前打電話道歉」　求保護「無辜女孩」...爆3張親密照

葛斯齊爆汪小菲「直播前打電話道歉」　求保護「無辜女孩」...爆3張親密照

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面