　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

鬍子炸裂崩壞？！開架精品級刮鬍刀618回饋降落　型男魅力回歸

吉列刮鬍刀618（圖／資料照）

▲蓄鬍不等於有男人味，尤其鬍鬚太長沒整理炸出來，就算是男神也會崩壞變頹廢！（圖／資料照，下同）

消費中心／台北報導

以前是三天兩頭就要刮一次鬍子，現在每天口罩戴緊緊，你有多久沒好好刮鬍子了？回想最近一次打理儀容又是什麼時候？或是認為反正也沒人看到，乾脆就不刮了？防疫長時間待在家，人也容易跟著發懶，不顧形象，網路上就有人妻看不下去，分享自家好好一個斯文帥尪，宅成邋遢鬍子男。蓄鬍不等於有男人味，尤其鬍鬚太長沒整理炸出來，就算是男神也會崩壞變頹廢，還會影響口罩的密合度。想變回乾淨清爽的型男，開架精品級刮鬍刀正好有年中回饋，也是送禮絕佳時機。

吉列刮鬍刀618（圖／資料照）

▲開架精品級刮鬍刀正好有年中回饋，也是送禮絕佳時機。

面對滿臉鬍子炸裂，看了就「阿雜」，這時就要自己動手一一刮掉，刮得一乾二淨才痛快！不過鬍子太長，一下刀刮起來就痛，建議可以先剪短、塗上刮鬍泡等一下，再準備好適合的刮鬍刀，順着毛髮生長方向刮，可以減緩刮鬍不適感或是不小心刮到流血、刮傷自己的機會。但老是有少許鬍渣殘留，總有刮不乾淨感覺的話，或許不是沒用對方法，而是該好好檢查手邊的刮鬍刀，除了刀片磨損要定期更換外，臉部輪廓也會影響刮鬍效果，能不能順應臉型就很重要，想要一根不留，選擇旋轉刀頭結合多刀片設計的Gillette吉列刮鬍刀，不僅提供更貼合舒適的刮鬍體驗，同時減少刮鬍時的刺激。

吉列刮鬍刀618（圖／資料照）

▲Gillette吉列以獨家專利FLEXBALLTM旋轉刀頭科技突破手動限制，讓刀頭可以前後翻轉、左右搖擺，就像手腕一樣靈活無阻旋轉。

由於人的五官是棱角分明，不是完全平整，只能上下移動的刀頭無法仔細刮除臉上所有鬍鬚，因此刮鬍刀技術不斷進化，專為男人打造貼身利器的Gillette吉列，以獨家專利FLEXBALLTM旋轉刀頭科技突破手動限制，關鍵就在把手與刀片匣之間的樞軸，讓刀頭可以前後翻轉、左右搖擺，就像手腕一樣靈活無阻旋轉，無論是臉頰、下巴或下顎輪廓，可360度零死角貼合輪廓線條，適應多種臉型；ProGlide鋒隱無感系列刮鬍刀，就運用這項技術挑戰零鬍渣，並使用比手術刀更輕薄鋒利的5刀片，以漸進式刀片排列，搭配蘆薈潤滑條刮起來順暢不卡卡，一次輕鬆刮乾淨，不用來回反覆刮除，容易對皮膚造成傷害，除了刮鬍觸感輕柔到幾乎察覺不出來，還有美國研發人體工學握把，怎麼握都順手。

吉列刮鬍刀618（圖／資料照）

▲使用比手術刀更輕薄鋒利的5刀片，以漸進式刀片排列，搭配蘆薈潤滑條刮起來順暢不卡卡，還有美國研發人體工學握把，怎麼握都順手。

刮鬍刀是男人日常生活中的必備配件，使用起來要簡單不費力之外，現在外觀造型也越做越「有型」，其中大推一定要入手「小黑磚」，也就是吉列鋒隱無感酷黑磁吸限定組，外型科技時尚，極具設計感，光是拿在手上就Man味十足，平常在家、工作出差或外出旅遊帶著走，隨時凸顯個人品味；此外，這款才有的獨家限定磁吸刀座，一樣充滿酷炫感，不但大大提升空間質感，更是解決了隨手置放格調盡失、或是要用找不到刮鬍刀等煩惱，只要「喀」的一聲，立刻俐落歸位，站立式擺放隨拿隨放不僅便利，也容易風乾、不易發霉、細菌孳生，避免刀片生鏽變鈍，用起來更安心，延長刮鬍刀壽命。

吉列刮鬍刀618（圖／資料照）

▲獨家限定磁吸刀座充滿酷炫感，只要「喀」的一聲，刀架立刻俐落歸位。

最近讓人想剁手的618購物節快到了，想升級刮鬍體驗，絕對要把握這個大日子，因為吉列也祭出特惠價格，尤其是用開架價格就能購入高CP值「吉列酷黑磁吸限定組刮鬍刀」，線上獨家的「小黑磚」鋒隱無感酷黑限定組1刀架5刀頭，一組可使用半年很划算要搶，實體通路也推出酷黑磁吸限定豪華組，可以幫荷包省下不少，把這款殿堂級的刮鬍刀買來送給爸爸、老公或男友，實用又有面子，既當個最懂他們的貼心另一半，更讓他們不管何時拿掉口罩，都能帥度破表！

吉列刮鬍刀618（圖／資料照）

▲線上獨家的「小黑磚」鋒隱無感酷黑限定組1刀架5刀頭，一組可使用半年很划算要搶。

小黑磚momo獨家$799送鬍泡 ► https://lihi1.cc/IIgOP
Momo 6/9~6/21全館指定商品$599折$100，滿999再送刮鬍泡
酷黑磁吸限定組全台各大實體通路：頂好、愛買、家樂福、屈臣氏、寶雅、大潤發、大買家…皆有販售。

吉列刮鬍刀618（圖／資料照）

▲實體通路也推出酷黑磁吸限定豪華組。
 

►絕美項鍊、戒指254元起！女孩們快買起來

ET快訊
快訊／湖北「飛機墜落爆炸」現場畫面曝光！　傷亡不明
男粉肉搜女直播主　破門入侵綑綁...餵藥囚禁8小時
LIVE／台南長短槍互轟35槍　火拼畫面曝光!1死1重傷
獨／「1類人」檢疫鬆綁0+7！　新規6／20上路
快訊／美軍售「1.2億美元海軍艦艇」！　外交部：今接獲正式通
揹屍畫面曝！女陳屍路間　救難人員徒步護送下山
新竹市下周恢復實體上課！　全台校園復課一次看
快訊／塞爾提克雙槍大爆發　總冠軍G3痛宰勇士
囚禁男友綑綁凌虐3天　恐怖女無保飭回又燒3屋...下場曝
19歲男國道酒駕！釀6車連撞1死3傷　誇張酒測值曝

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

阿Q桶麵變身icash2.0！打開有迷你泡麵＋配料超可愛　超商限量開賣

喝對了才能瘦！醫師揭綠茶這樣喝瘦身美顏最有效

foodpanda收平台費網友炸鍋　行銷專家這樣說

鬍子炸裂崩壞？！開架精品級刮鬍刀618回饋降落　型男魅力回歸

今天衝了！頂呱呱「1元呱呱包」限時4天搶吃

啥米？信用卡回饋也能比？Sandy 、KID刷卡不手軟　回饋點數賺破萬

快篩陽即確診自我檢測超重要！網推「香港救世」佛心價

美女主播欽點「不傷手的洗碗精」美式賣場獨賣！結帳現省一杯拿鐵錢

大同3C獲讀者文摘信譽品牌金獎　當你最專業親切的「好厝邊」

【廣編】網友激推下飯神器　康寶「私廚料理醬」新口味上市

小S喜收姊夫具俊曄驚喜影片！　劉在錫.曹世鎬喊「熙娣」約她吃飯

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

哈氣浪貓秒被「肉泥」征服　鄰居傻眼貓咪：我看了什麼

台南白車猴鬼畜105秒 警傻眼「開罰結果曝」

沙拉油當機油「環島一圈」　3男實測！最終失敗收場

黑貓陪娃玩醫生家家酒　淡定演病人乖躺懷打針

小巷弄會車互不讓道！　2白車對決僵持15分鐘

柯P酸陳時中「每天報明牌」　嘆台灣這2年沒做好轉型

爸爸帶娃以為已經哄睡　媽低頭見兒睜大眼笑翻

倪安東扶正小三「飛美國辦婚禮」　親友見證下熱吻..管罄疑有喜

阿Q桶麵變身icash2.0！打開有迷你泡麵＋配料超可愛　超商限量開賣

喝對了才能瘦！醫師揭綠茶這樣喝瘦身美顏最有效

foodpanda收平台費網友炸鍋　行銷專家這樣說

鬍子炸裂崩壞？！開架精品級刮鬍刀618回饋降落　型男魅力回歸

今天衝了！頂呱呱「1元呱呱包」限時4天搶吃

啥米？信用卡回饋也能比？Sandy 、KID刷卡不手軟　回饋點數賺破萬

快篩陽即確診自我檢測超重要！網推「香港救世」佛心價

美女主播欽點「不傷手的洗碗精」美式賣場獨賣！結帳現省一杯拿鐵錢

大同3C獲讀者文摘信譽品牌金獎　當你最專業親切的「好厝邊」

【廣編】網友激推下飯神器　康寶「私廚料理醬」新口味上市

新北嗆「下指導棋？」羅秉成：消防局、衛生局聯繫有什麼問題？

快訊／湖北襄陽「飛機墜落引發爆炸」現場畫面曝光！目前傷亡不明

楊冪「胸下全是腿」黃金比例藏不住！　緊身皮褲＋纖腰太銷魂

印尼大師賽／周天成三局擊敗香港二哥　62分鐘收下8強門票

普丁健康再亮紅燈？「與總統對談」活動突推遲　外媒曝2可能情況

阿Q桶麵變身icash2.0！打開有迷你泡麵＋配料超可愛　超商限量開賣

國民黨籲取消快篩實名制　衛福部：不是好方法

台積電股東會94狂！包5星級飯店給小股東看直播...網看照片暴動了

虎斑貓受困貢寮懸崖邊喵叫求救　靠「救命一物」幸運被拉上來

風・Luxury／《捍衛戰士》阿湯哥戴36年前同款　IWC飛行錶也搶鏡

消費熱門新聞

速食店「加1元多1件」爽吃5天！

姓名對中「這字」薯餅免費吃！

美式賣場CP值爆表補給品瘋囤貨！

聯合利華「超品日」快閃4天！ 邀「炎P」開直播搶購

千千蛇丸挑戰不帶錢包吃爆永康商圈美食

不傷手的洗碗精！入手2組現省1張紅色小朋友

頂呱呱「1元呱呱包」限時4天搶吃

螞蟻兵團入侵！網大推好物半天就KO

網推「香港救世」快篩佛心價

9大速食店最新「超省優惠」來了

優惠碼快收！麥當勞「買1送1」爽吃35天

foodpanda外送加收平台費！北北基5元

信用卡回饋也能比？Sandy 、KID刷卡不手軟

超商限時1天「美式、拿鐵買6送6」

更多熱門

相關新聞

東森購物網「618線上狂歡」8大必看攻略

東森購物網「618線上狂歡」8大必看攻略

迎接618購物節，東森購物網「618線上狂歡」活動開跑，祭出眾多折扣商品及8大好康攻略，消費享超值回饋之外，期間還推出「618選隊戰」獎金爭霸賽，累計消費最高的隊伍可瓜分70萬元樂透金，全站累積滿1,618元再抽1元兌換券換iPhone 13 128G，限量6支。6/18當天還有「整點抽大獎」活動，消費滿額並登記，有機會獲得最新具有血氧檢測功能的小米手環7。

京東618家用電器預售額增2倍

京東618家用電器預售額增2倍

阿姨說狗像鰲拜　他越看越像回不去

阿姨說狗像鰲拜　他越看越像回不去

熱吻鬍子男　她下巴潰爛一大片

熱吻鬍子男　她下巴潰爛一大片

高雄「牛郎」慘了！賣場偷刮鬍刀躲抓　他還赤腳狂奔甩追兵

高雄「牛郎」慘了！賣場偷刮鬍刀躲抓　他還赤腳狂奔甩追兵

關鍵字：

鬍子刮鬍刀Gillette吉列吉列鋒隱無感小黑磚618

讀者迴響

熱門新聞

覺得累！她手指冒「2詭異變化」　醫一照X光：是肺腺癌

賴弘國首PO第3任老婆「正臉照」！

高雄農二代誤觸電網亡　父崩潰：都猴子害的

溜滑梯綁「沾血西瓜刀」！警找到嫌犯已死亡

西門町旅館「3人房一晚1500」　前員工爆恐怖內幕

她40年前封「台灣第一美人」！曹西平翻出合照：這才是仙女

蕭敬騰證實「已長居成都」：生活很開心

林義傑凌晨402字聲明！　比「著作權蟑螂惡劣」喊冤

女星溺死驚爆「船上遭虐殺拋屍」！4細節戳破騙局

特斯拉男遭爆開自動駕駛激戰人妻　本人8字回應

蕭敬騰長居成都　經紀公司曝原因

10年前被封「翻版沈佳宜」　清華正妹近況曝

台南歸仁街頭槍戰　互轟35槍火拼畫面曝

1年近千件！林義傑公司超會「抓盜版」

買房8年就繳清貸款　人妻曝開銷網看傻了

更多

最夯影音

更多
小S喜收姊夫具俊曄驚喜影片！　劉在錫.曹世鎬喊「熙娣」約她吃飯

小S喜收姊夫具俊曄驚喜影片！　劉在錫.曹世鎬喊「熙娣」約她吃飯
父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

哈氣浪貓秒被「肉泥」征服　鄰居傻眼貓咪：我看了什麼

哈氣浪貓秒被「肉泥」征服　鄰居傻眼貓咪：我看了什麼

台南白車猴鬼畜105秒 警傻眼「開罰結果曝」

台南白車猴鬼畜105秒 警傻眼「開罰結果曝」

沙拉油當機油「環島一圈」　3男實測！最終失敗收場

沙拉油當機油「環島一圈」　3男實測！最終失敗收場

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面