鬍子炸裂崩壞？！開架精品級刮鬍刀618回饋降落　型男魅力回歸

▲蓄鬍不等於有男人味，尤其鬍鬚太長沒整理炸出來，就算是男神也會崩壞變頹廢！（圖／資料照，下同）

消費中心／台北報導

以前是三天兩頭就要刮一次鬍子，現在每天口罩戴緊緊，你有多久沒好好刮鬍子了？回想最近一次打理儀容又是什麼時候？或是認為反正也沒人看到，乾脆就不刮了？防疫長時間待在家，人也容易跟著發懶，不顧形象，網路上就有人妻看不下去，分享自家好好一個斯文帥尪，宅成邋遢鬍子男。蓄鬍不等於有男人味，尤其鬍鬚太長沒整理炸出來，就算是男神也會崩壞變頹廢，還會影響口罩的密合度。想變回乾淨清爽的型男，開架精品級刮鬍刀正好有年中回饋，也是送禮絕佳時機。

▲開架精品級刮鬍刀正好有年中回饋，也是送禮絕佳時機。

面對滿臉鬍子炸裂，看了就「阿雜」，這時就要自己動手一一刮掉，刮得一乾二淨才痛快！不過鬍子太長，一下刀刮起來就痛，建議可以先剪短、塗上刮鬍泡等一下，再準備好適合的刮鬍刀，順着毛髮生長方向刮，可以減緩刮鬍不適感或是不小心刮到流血、刮傷自己的機會。但老是有少許鬍渣殘留，總有刮不乾淨感覺的話，或許不是沒用對方法，而是該好好檢查手邊的刮鬍刀，除了刀片磨損要定期更換外，臉部輪廓也會影響刮鬍效果，能不能順應臉型就很重要，想要一根不留，選擇旋轉刀頭結合多刀片設計的Gillette吉列刮鬍刀，不僅提供更貼合舒適的刮鬍體驗，同時減少刮鬍時的刺激。

▲Gillette吉列以獨家專利FLEXBALLTM旋轉刀頭科技突破手動限制，讓刀頭可以前後翻轉、左右搖擺，就像手腕一樣靈活無阻旋轉。

由於人的五官是棱角分明，不是完全平整，只能上下移動的刀頭無法仔細刮除臉上所有鬍鬚，因此刮鬍刀技術不斷進化，專為男人打造貼身利器的Gillette吉列，以獨家專利FLEXBALLTM旋轉刀頭科技突破手動限制，關鍵就在把手與刀片匣之間的樞軸，讓刀頭可以前後翻轉、左右搖擺，就像手腕一樣靈活無阻旋轉，無論是臉頰、下巴或下顎輪廓，可360度零死角貼合輪廓線條，適應多種臉型；ProGlide鋒隱無感系列刮鬍刀，就運用這項技術挑戰零鬍渣，並使用比手術刀更輕薄鋒利的5刀片，以漸進式刀片排列，搭配蘆薈潤滑條刮起來順暢不卡卡，一次輕鬆刮乾淨，不用來回反覆刮除，容易對皮膚造成傷害，除了刮鬍觸感輕柔到幾乎察覺不出來，還有美國研發人體工學握把，怎麼握都順手。

▲使用比手術刀更輕薄鋒利的5刀片，以漸進式刀片排列，搭配蘆薈潤滑條刮起來順暢不卡卡，還有美國研發人體工學握把，怎麼握都順手。

刮鬍刀是男人日常生活中的必備配件，使用起來要簡單不費力之外，現在外觀造型也越做越「有型」，其中大推一定要入手「小黑磚」，也就是吉列鋒隱無感酷黑磁吸限定組，外型科技時尚，極具設計感，光是拿在手上就Man味十足，平常在家、工作出差或外出旅遊帶著走，隨時凸顯個人品味；此外，這款才有的獨家限定磁吸刀座，一樣充滿酷炫感，不但大大提升空間質感，更是解決了隨手置放格調盡失、或是要用找不到刮鬍刀等煩惱，只要「喀」的一聲，立刻俐落歸位，站立式擺放隨拿隨放不僅便利，也容易風乾、不易發霉、細菌孳生，避免刀片生鏽變鈍，用起來更安心，延長刮鬍刀壽命。

▲獨家限定磁吸刀座充滿酷炫感，只要「喀」的一聲，刀架立刻俐落歸位。

最近讓人想剁手的618購物節快到了，想升級刮鬍體驗，絕對要把握這個大日子，因為吉列也祭出特惠價格，尤其是用開架價格就能購入高CP值「吉列酷黑磁吸限定組刮鬍刀」，線上獨家的「小黑磚」鋒隱無感酷黑限定組1刀架5刀頭，一組可使用半年很划算要搶，實體通路也推出酷黑磁吸限定豪華組，可以幫荷包省下不少，把這款殿堂級的刮鬍刀買來送給爸爸、老公或男友，實用又有面子，既當個最懂他們的貼心另一半，更讓他們不管何時拿掉口罩，都能帥度破表！

▲線上獨家的「小黑磚」鋒隱無感酷黑限定組1刀架5刀頭，一組可使用半年很划算要搶。

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