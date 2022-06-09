直擊／立院打架「揚名國際」？　斯洛伐克議員參觀國會不忘模仿

▲斯洛伐克訪團今天上午參訪立法院議場，拍照時假裝打架「留念」。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

斯洛伐克訪團今（9日）拜訪立法院，民進黨立委許智傑宣布成立「台灣—斯洛伐克國會聯誼會」，隨後引導訪團成員參觀議場。《ETtoday東森新聞雲》現場直擊，斯洛伐克布拉提斯拉瓦（Bratislava）省長德若巴（Juraj Droba）與議員齊阿克（Miroslav Ziak）當場作勢「扭打」，另有訪賓拿起民進黨團反制杯葛時常用的「贊成」手舉牌拍照。

「台灣—斯洛伐克國會聯誼會」今天正式成立，推舉長期推動台灣與中東歐國家互動的許智傑擔任會長，他表示，歡迎所有對台灣很友善的好朋友來台灣，也感謝台灣跨黨派國會議員都齊力推動雙方交流互助，並在疫情期援贈台灣疫苗，昨天台斯簽署「民事暨商事司法合作協議」，期盼未來有更多交流，明天訪團還要去高雄進行城市外交，他要特別跟省長說，明天還會再到高雄去接他們。

斯洛伐克議員列霍茨基（Tomas Lehotsky）表示，對於能夠與自由民主選出來的立法委員會面，深感榮幸，「我們實踐民主的道路非常漫長，這一路上必須時刻捍衛它的發展，才能不受來自內外的威脅」，台灣和斯洛伐克有相似的歷史，都曉得自由民主得來不易，世界正在關注俄羅斯對於烏克蘭實施的野蠻行徑，「幾十年前我們的祖國也曾經歷紅色老大哥的奴役」，因此對於台灣受共產威脅，有非常敏感的理解，彼此的團結是對未來的美好投資。