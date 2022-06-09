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昨才見蘇貞昌！外交部證實斯洛伐克2人確診　政院：院長健康良好

▲行政院長蘇貞昌接見斯洛伐克訪團。（圖／記者陶本和翻攝）

▲行政院長蘇貞昌接見斯洛伐克訪團。圖左為勞倫契克。（圖／記者陶本和翻攝）

記者蘇晏男／台北報導

外交部今（9日）證實目前在台訪問的斯洛伐克國會副議長勞倫契克（Milan Laurenčík）及國會友台小組主席歐舒斯基（Peter Osuský）確診，已通報中央流行疫情指揮中心；兩人都無症狀也沒有任何不適，將接受我方妥適照料。由於斯洛伐克訪團昨才拜會行政院長蘇貞昌，行政院發言人羅秉成表示，院長健康情形良好，會再密切注意。

勞倫契克日前率國會議員及布拉提斯拉瓦省省長訪台，原定9日上午拜會立法院長游錫堃，並參加「台灣—斯洛伐克國會聯誼會」成立大會，未料會前卻傳出，勞倫契克和歐舒斯基確診。

對此，外交部發言人歐江安在外交部記者會上證實此事。歐江安說，斯洛伐克訪團5日抵台，外交部依循外交泡泡模式接待，訪團所有成員都接種3劑疫苗，來台之前，依規定提供48小時前的PCR採陰證明才上機；此外抵台當天及6/7兩次PCR都是陰性。

歐江安說，直到8日晚間第三次PCR採檢，結果呈現陽性，為求慎重，外交部請勞倫契克跟主席歐舒斯基再做一次抗原快篩測試，當晚是陰性，但9日早上再一次PCR，目前是陽性，所以已立刻通報指揮中心。

歐江安表示，訪團在台期間，外交部根據外交泡泡高規格、標準來接待，訪賓訪台期間嚴格遵守中央的防疫規定，出外都戴口罩、量體溫、保持距離，也進行手部消毒；兩人都無症狀及任何不適，外交部接待訪團時，也都全程戴口罩接待，同仁也搭不同車，保持一定社交距離，目前接待的外交部同仁沒有任何異狀情形出現。

歐江安也指，外交部隨時嚴格遵守指揮中心的防疫規定及緊急應變計畫，給團員最妥適照料，並確保訪賓及我方人員的健康安全；另外兩位確診訪賓會接受我方妥適照料，其他檢測陰性團員則持續進行最後兩天行程。

另外，由於斯洛伐克訪團昨才拜會蘇貞昌，羅秉成在行政院會後記者會上被問到該訪團有成員確診一事時表示，「對不起，我沒有掌握這情形」，如有這事實的話，不影響下午蘇貞昌接見法訪團行程。

羅秉成解釋，因為相關防疫跟規範很清楚，以這種接見會議情勢，會場上都有相關隔離措施，有安全距離、全程配戴口罩，院長健康情形良好，會再密切注意。

▲斯洛伐克友台小組主席歐舒斯基（Peter Osuský）致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲斯洛伐克友台小組主席歐舒斯基（Peter Osuský）。（圖／記者林敬旻攝）

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