快訊／台女博士生遭酒駕撞死！　最高法院判韓男「8年徒刑」定讞

▲嘉義醫院麻醉科主任曾慶暉女兒在韓國遭酒駕駕駛撞死。（圖／曾慶暉提供）

記者羅翊宬／編譯

台灣女學生曾以琳遠赴南韓攻讀博士學位，卻沒想到於2020年11月在首爾江南區步行過馬路時，慘遭酒駕的53歲金姓男子金某超速闖紅燈撞上，最後導致失血過多死亡。今（9）日上午，南韓大法院（最高法院）第2度召開判決，維持二審（首爾中央地方法院）更審的判決結果，8年有期徒刑定讞。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，南韓大法院3部於9日上午11時15分（台灣時間上午10時15分）針對該案開庭，主審法官盧貞姬（노정희）宣判涉嫌違反特定犯罪加重處罰法（危險駕駛致死）的金姓男子8年有期徒刑定讞，維持原審判決。

2020年11月6日，金姓男子在首爾市江南區論峴洞開車時，在酒駕的狀態下以時速80公里超速（速限50公里）撞上徒步過馬路的台灣女大學生曾以琳，事後驗出血液酒精濃度為0.079%，曾以琳的親友代替父母向青瓦台發起請願，希望法院能嚴懲金姓男子，不到10天便獲得超過20萬名民眾響應。

一審法官套用《尹昌鎬法》（道路交通法加重處罰條例），加上曾以琳親友希望嚴懲，因此宣判金姓男子8年徒刑，是酒駕致死所套用的該法條最大刑期，也比檢方求處的刑期還要重；至二審（首爾中央地方法院）時，維持一審判決結果的8年刑期，不過金姓男子認為判刑過重而提出上訴，全案送交大法院（最高法院）審判。

然而憲法裁判所（憲法法庭）曾於去年11月，在法官7比2的表決下，認為《尹昌鎬法》違憲，因此大法院去年12月30日審理曾以琳案時，將該案發回首爾中央地方法院（二審）更審，首爾中央地方法院於今年3月29日再度做出判決，維持8年徒刑。

據悉，金姓男子2012、2017年便曾因酒駕被判處300萬韓元與100萬韓元的罰金，因此一、二審適用《尹昌鎬法》。

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