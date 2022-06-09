快訊／斯洛伐克訪團傳2人確診　本周剛見蔡英文、蘇貞昌、吳釗燮

▲總統蔡英文日前接見斯洛伐克訪團。（資料照／翻攝總統府直播）

記者呂晏慈／台北報導

斯洛伐克國會副議長勞倫契克（Milan Laurenčík）率領國會議員及布拉提斯拉瓦省省長訪台，原訂今（9日）上午前往立法院拜會立法院長游錫堃，並參加「台灣—斯洛伐克國會聯誼會」成立大會，未料會前卻傳出，勞倫契克和國會友台小組主席歐舒斯基（Peter Osuský）確診消息。不過，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、外交部長吳釗燮本周才陸續與訪團成員會面，引發高度關注。目前外交部尚未發布相關說明。

據了解，斯洛伐克訪團原訂今天上午在立法院參加「台灣—斯洛伐克國會聯誼會」成立大會後，由游錫堃在立法院中興大樓設宴款待，不過，會前卻傳出訪團成員勞倫契克、歐舒斯基疑似確診的訊息，今日無法出席相關活動。

游錫堃今天在午宴致詞時說，今天上午勞倫契克、歐舒斯基因為身體不舒服，沒有辦法出席，他感到非常可惜，並藉此機會祝福兩位身體早日康復，同時感謝貴賓冒著疫情危險不辭千里來台，代表台灣國會竭誠歡迎貴賓到來。

根據訪團行程，蔡英文在6月7日於總統府接見斯洛伐克訪團，當時勞倫契克代表發言，稱讚蔡英文是台灣跟人民、民主自由的化身；蘇貞昌則在6月6日與訪賓見面，表達「你是我的兄弟」並合影留念；另外吳釗燮昨於外交部頒贈「睦誼外交獎章」給歐舒斯基。

▲行政院長蘇貞昌日前接見斯洛伐克訪團。（資料照／記者陶本和翻攝）

▲外交部長吳釗燮昨出席台灣與斯洛伐克司法合作協議簽署儀式。（資料照／記者林敬旻攝）

本次訪問團成員，由斯洛伐克國會副議長勞倫契克、斯國國會友台小組主席歐舒斯基議員，及布拉提斯拉瓦（Bratislava）省長德若巴（Juraj Droba）共同組團。訪團成員另包括：外交、國防、財政及歐洲事務四個委員會的跨黨派重量級國會議員席曼諾娃（Anna Zemanova）、列霍茨基議員（Tomas Lehotsky）、齊阿克議員（Miroslav Ziak）、史丹奇克議員（Andrej Stancik），以及布拉提斯拉瓦省馬拉基（Malacky）市瑞哈市長（Juraj Riha）、布省主任秘書烏曼妮柯娃（Andrea Urmanicova），及禮賓處副處長康斯卡（Michaela Kunska）等共10名成員。

▲民進黨立委許智傑今日宣布成立「台灣—斯洛伐克國會聯誼會」。（圖／記者屠惠剛攝）



▲斯洛伐克布拉提斯拉瓦（Bratislava）省長德若巴（Juraj Droba）率團拜會立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

▲斯洛伐克友台小組主席歐舒斯基（Peter Osuský）。（資料照／記者林敬旻攝）

▲斯洛伐克國會副議長勞倫契克（Milan Laurencik）昨參與記者會。（資料照／記者林敬旻攝）