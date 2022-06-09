　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

快篩陽即確診自我檢測超重要！網推「香港救世」佛心價

▲▼香港救世快篩拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲疫情燒遍全台讓快篩試劑需求量大增，有網友推薦香港「Savewo救世」快篩，測驗結果準確又平價。（圖／記者周宸亘攝，下同）

生活中心／綜合報導

台灣新冠肺炎疫情嚴峻，感染人數居高不下，中央流行疫情指揮中心考量到偽陽性降低，快篩陽性可經醫師評估認定為確診，新措施實施後，讓原先就已熱烈搶購的快篩試劑，購買需求隨之提升。在疫情不斷蔓延與民眾自我健康監測的心理因素影響之下，防疫相關用品的需求大幅成長，不少地方都出現恐慌式搶購潮，指揮中心為了讓民眾可以備有足夠快篩試劑，特別開放免專案可從海外自行輸入快篩試劑，提供個人使用；就有網友不藏私分享，來自香港的國際醫療用品廠商「Savewo救世」推出台灣救急套裝組，平均每支才37元，且免運費直送台灣，在網路上引發網友熱論，大推超佛心。

全民適用「快篩陽性即確診」的政策已於五月底上路，然而快篩陽性必須經醫事人員確認，民眾若自行快篩呈現陽性，可以預約視訊診療，或前往社區篩檢站、醫療院所含衛生所請醫師現場評估，確認快篩結果。經過醫師評估為確診後，醫師會通報並且評估是否使用抗病毒藥物，若符合用藥資格，即可有醫師開立新冠肺炎藥物進行治療。快篩陽性經醫師確認確診者，則需比照PCR確診後隔離方式，居家照護以1人1室為原則，同為確診者得多人1室，並採7天隔離+7天自主健康管理政策。

▲▼香港救世快篩拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲民眾若自行快篩呈現陽性，需再透過經醫事人員確認快篩結果。

疫情延燒至今，全台本土確診人數已突破250萬大關，儘管指揮中心認為6月底單日確診數有望降至萬例以下，但民眾仍擔心Omicron染疫後身體不適及副作用而心生恐懼，一旦出現呼吸道及心肺症狀就希望透過快篩盡速確認身體狀況，因此對於快篩試劑的需求與日俱增。對此，指揮中心提醒民眾，只要儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及戴口罩等個人防護措施，減少不必要的移動或聚會，如出現症狀可自行使用快篩試劑檢測；若快篩試劑顯示陽性也無須過度驚恐，依據指揮中心公布快篩流程圖指示，做好自主隔離對抗病毒侵襲。

▲▼快篩,香港,Savewo救世,台灣,救急。（圖／翻攝自網路）

▲指揮中心隨時掌握疫情變化，即時給予民眾因應措施方針。（圖／翻攝自網路）

為了紓解全台民眾對於快篩試劑的龐大需求量，目前台灣各大超商、藥局、藥妝店等皆有販售「新型冠狀病毒抗原快速檢測試劑」，但快篩成本對民眾而言也是一筆額外負擔，政府因應推出快篩實名制、0～6歲兒童可免費領取5劑快篩試劑，以及因應學生族群快篩需求，本月6日起免費提供高中、國中、國小、五專前3年學生每人4劑家用快篩試劑，降低民眾取得快篩的成本。

台灣民眾自我健康監測意識增強，讓快篩需求及成本大量增加，人人都想盡速得到快篩試劑的同時又能降低購買成本，此時香港的「Savewo救世」快篩推出「台灣救急套裝 救世新型冠狀病毒抗原測試劑 100劑」正好符合民眾所需，一劑僅新台幣37元，且免運費直送到家！Savewo救世快篩準確度達99.03%、靈敏度96.4%、特異性99.8%，已列入香港衛生署的醫療儀器列表，並通過歐盟、英國等國家的測試、認證，15分鐘即驗即知，能準確地瞭解自身健康狀況。

▲▼香港救世快篩拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲香港「Savewo救世」快篩推出「台灣救急套裝」。

Omicron病毒染疫症狀不可輕忽，快篩能幫助把握黃金時間確認健康狀況，因此Savewo救世快篩雖未獲得台灣EUA認證，但仍可作為自我檢測、盡速判斷的用途，若是呈現陽性反應，便可進一步評估是否進行PCR採檢，或利用EUA認證的快篩再行檢測，以便後續就醫治療環節加速進度。

►理膚寶水B5神霜快囤！大打折還買一送一

ET快訊
轟30多槍「1慘死1命危」　台南街頭槍擊畫面曝！
快訊／虎豹潭溪水暴漲奪6命　帶團領隊過失致死罪起訴
巴8歲繼女！機車行「滿地冥紙」　鐵捲門被丟蛋潑漆畫面曝
DNA查到兇嫌卻死了　警公園查訪曾對話...詭異動作曝光
林義傑公司3動作！ 律師揪「關鍵1步」違法
快訊／台中宣布：高中以下遠距「延長到6／17」
染疫後「胸前紅整片」痛爆！　醫PO震撼照：不是單純感冒
農二代防猴電網旁倒地亡！死因大逆轉　不是猴子害的

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

6月底有望降到萬例以下！確診地圖曝光　本土累積逾252萬例

今天衝了！頂呱呱「1元呱呱包」限時4天搶吃

啥米？信用卡回饋也能比？Sandy 、KID刷卡不手軟　回饋點數賺破萬

快篩陽即確診自我檢測超重要！網推「香港救世」佛心價

美女主播欽點「不傷手的洗碗精」美式賣場獨賣！結帳現省一杯拿鐵錢

大同3C獲讀者文摘信譽品牌金獎　當你最專業親切的「好厝邊」

【廣編】網友激推下飯神器　康寶「私廚料理醬」新口味上市

超商獨賣！2款「OREO爆餡甜點」來了　鬆餅藏滿滿OREO餅乾＋香草奶霜

東森購物網「618線上狂歡」8大必看攻略　選隊戰分70萬獎金

加入爆吃清單！全聯推5款芒果甜點　「芒果千層捲」首度開賣

小S喜收姊夫具俊曄驚喜影片！　劉在錫.曹世鎬喊「熙娣」約她吃飯

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

哈氣浪貓秒被「肉泥」征服　鄰居傻眼貓咪：我看了什麼

台南白車猴鬼畜105秒 警傻眼「開罰結果曝」

沙拉油當機油「環島一圈」　3男實測！最終失敗收場

黑貓陪娃玩醫生家家酒　淡定演病人乖躺懷打針

小巷弄會車互不讓道！　2白車對決僵持15分鐘

爸爸帶娃以為已經哄睡　媽低頭見兒睜大眼笑翻

柯P酸陳時中「每天報明牌」　嘆台灣這2年沒做好轉型

倪安東扶正小三「飛美國辦婚禮」　親友見證下熱吻..管罄疑有喜

今天衝了！頂呱呱「1元呱呱包」限時4天搶吃

啥米？信用卡回饋也能比？Sandy 、KID刷卡不手軟　回饋點數賺破萬

快篩陽即確診自我檢測超重要！網推「香港救世」佛心價

美女主播欽點「不傷手的洗碗精」美式賣場獨賣！結帳現省一杯拿鐵錢

大同3C獲讀者文摘信譽品牌金獎　當你最專業親切的「好厝邊」

【廣編】網友激推下飯神器　康寶「私廚料理醬」新口味上市

超商獨賣！2款「OREO爆餡甜點」來了　鬆餅藏滿滿OREO餅乾＋香草奶霜

東森購物網「618線上狂歡」8大必看攻略　選隊戰分70萬獎金

加入爆吃清單！全聯推5款芒果甜點　「芒果千層捲」首度開賣

昔日「放爛兄弟」今天「人氣王」　余祥銓成功甩肉全靠「這一味」

蕭敬騰證實「已經長居成都」：很自在安逸　經紀公司曝真實原因

朱立倫向美眾議員提整合台韓半導體　「國民黨重返華府定讓台灣更好」

100kg厚片女「變瘦了」！手痛半個月才知骨折　近況曝光網驚認不出

快訊／機組員入境檢疫將改0+7　陳時中14:00說明

高雄男藏毒拒攔查！突發動機車想落跑　2警掛彩忍痛壓制

美國BA.4、BA.5佔比上升！　專家警告：恐快速成為主流毒株

互轟35槍「1慘死1命危」　台南歸仁街頭火拼畫面曝光！

女意外墜樓昏迷3個月　醒來發現未婚夫「秒交新女友」還把她封鎖

今午後雨變大　「梅雨鋒面擺盪」雨區變化曝！這天又開轟雨彈

「法官」賈吉本月23日薪資仲裁　美媒：洋基只管付錢就好

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

消費熱門新聞

速食店「加1元多1件」爽吃5天！

姓名對中「這字」薯餅免費吃！

美式賣場CP值爆表補給品瘋囤貨！

聯合利華「超品日」快閃4天！ 邀「炎P」開直播搶購

千千蛇丸挑戰不帶錢包吃爆永康商圈美食

螞蟻兵團入侵！網大推好物半天就KO

9大速食店最新「超省優惠」來了

頂呱呱「1元呱呱包」限時4天搶吃

優惠碼快收！麥當勞「買1送1」爽吃35天

網推「香港救世」快篩佛心價

foodpanda外送加收平台費！北北基5元

超商限時1天「美式、拿鐵買6送6」

限時5天！超商「7大咖啡飲品」買5送2

超商限定！77折爽吃哈根達斯3款新品

更多熱門

相關新聞

曝10月10日「慶生」　斯洛伐克友台小組主席讚：台灣是「民主中國」

曝10月10日「慶生」　斯洛伐克友台小組主席讚：台灣是「民主中國」

斯洛伐克國會副議長勞倫契克（Milan Laurenčík）率領國會議員及布拉提斯拉瓦省省長訪台，斯洛伐克國會友台小組主席歐舒斯基（Peter Osuský）今（8日）說，就算世界上只能承認一個中國，「我們也該承認台灣這個民主中國」。

快訊／北市將發公費快篩「時間、地點出爐」　不限台北市民

快訊／北市將發公費快篩「時間、地點出爐」　不限台北市民

台東+933！新增126師生確診

台東+933！新增126師生確診

快訊／斯洛伐克友台小組主席挺代表處掛國旗　「我是台灣人」

快訊／斯洛伐克友台小組主席挺代表處掛國旗　「我是台灣人」

金門縣議會開第一槍　議員和列席官員快篩陰才能進場

金門縣議會開第一槍　議員和列席官員快篩陰才能進場

關鍵字：

快篩香港Savewo救世台灣救急

讀者迴響

熱門新聞

覺得累！她手指冒「2詭異變化」　醫一照X光：是肺腺癌

高雄農二代誤觸電網亡　父崩潰：都猴子害的

賴弘國首PO第3任老婆「正臉照」！

她40年前封「台灣第一美人」！曹西平翻出合照：這才是仙女

西門町旅館「3人房一晚1500」　前員工爆恐怖內幕

蕭敬騰證實「已長居成都」：生活很開心

溜滑梯綁「沾血西瓜刀」！警找到嫌犯已死亡

林義傑凌晨402字聲明！　比「著作權蟑螂惡劣」喊冤

女星溺死驚爆「船上遭虐殺拋屍」！4細節戳破騙局

特斯拉男遭爆開自動駕駛激戰人妻　本人8字回應

1年近千件！林義傑公司超會「抓盜版」

10年前被封「翻版沈佳宜」　清華正妹近況曝

快訊／國3「4大車追撞翻覆」　北上全線封閉路段曝

買房8年就繳清貸款　人妻曝開銷網看傻了

Omicron不能降級！前署長控「南韓死亡人數做假」

更多

最夯影音

更多
小S喜收姊夫具俊曄驚喜影片！　劉在錫.曹世鎬喊「熙娣」約她吃飯

小S喜收姊夫具俊曄驚喜影片！　劉在錫.曹世鎬喊「熙娣」約她吃飯
父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

哈氣浪貓秒被「肉泥」征服　鄰居傻眼貓咪：我看了什麼

哈氣浪貓秒被「肉泥」征服　鄰居傻眼貓咪：我看了什麼

台南白車猴鬼畜105秒 警傻眼「開罰結果曝」

台南白車猴鬼畜105秒 警傻眼「開罰結果曝」

沙拉油當機油「環島一圈」　3男實測！最終失敗收場

沙拉油當機油「環島一圈」　3男實測！最終失敗收場

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面