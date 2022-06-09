快篩陽即確診自我檢測超重要！網推「香港救世」佛心價

▲疫情燒遍全台讓快篩試劑需求量大增，有網友推薦香港「Savewo救世」快篩，測驗結果準確又平價。（圖／記者周宸亘攝，下同）

生活中心／綜合報導

台灣新冠肺炎疫情嚴峻，感染人數居高不下，中央流行疫情指揮中心考量到偽陽性降低，快篩陽性可經醫師評估認定為確診，新措施實施後，讓原先就已熱烈搶購的快篩試劑，購買需求隨之提升。在疫情不斷蔓延與民眾自我健康監測的心理因素影響之下，防疫相關用品的需求大幅成長，不少地方都出現恐慌式搶購潮，指揮中心為了讓民眾可以備有足夠快篩試劑，特別開放免專案可從海外自行輸入快篩試劑，提供個人使用；就有網友不藏私分享，來自香港的國際醫療用品廠商「Savewo救世」推出台灣救急套裝組，平均每支才37元，且免運費直送台灣，在網路上引發網友熱論，大推超佛心。

全民適用「快篩陽性即確診」的政策已於五月底上路，然而快篩陽性必須經醫事人員確認，民眾若自行快篩呈現陽性，可以預約視訊診療，或前往社區篩檢站、醫療院所含衛生所請醫師現場評估，確認快篩結果。經過醫師評估為確診後，醫師會通報並且評估是否使用抗病毒藥物，若符合用藥資格，即可有醫師開立新冠肺炎藥物進行治療。快篩陽性經醫師確認確診者，則需比照PCR確診後隔離方式，居家照護以1人1室為原則，同為確診者得多人1室，並採7天隔離+7天自主健康管理政策。

▲民眾若自行快篩呈現陽性，需再透過經醫事人員確認快篩結果。

疫情延燒至今，全台本土確診人數已突破250萬大關，儘管指揮中心認為6月底單日確診數有望降至萬例以下，但民眾仍擔心Omicron染疫後身體不適及副作用而心生恐懼，一旦出現呼吸道及心肺症狀就希望透過快篩盡速確認身體狀況，因此對於快篩試劑的需求與日俱增。對此，指揮中心提醒民眾，只要儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及戴口罩等個人防護措施，減少不必要的移動或聚會，如出現症狀可自行使用快篩試劑檢測；若快篩試劑顯示陽性也無須過度驚恐，依據指揮中心公布快篩流程圖指示，做好自主隔離對抗病毒侵襲。

▲指揮中心隨時掌握疫情變化，即時給予民眾因應措施方針。（圖／翻攝自網路）

為了紓解全台民眾對於快篩試劑的龐大需求量，目前台灣各大超商、藥局、藥妝店等皆有販售「新型冠狀病毒抗原快速檢測試劑」，但快篩成本對民眾而言也是一筆額外負擔，政府因應推出快篩實名制、0～6歲兒童可免費領取5劑快篩試劑，以及因應學生族群快篩需求，本月6日起免費提供高中、國中、國小、五專前3年學生每人4劑家用快篩試劑，降低民眾取得快篩的成本。

台灣民眾自我健康監測意識增強，讓快篩需求及成本大量增加，人人都想盡速得到快篩試劑的同時又能降低購買成本，此時香港的「Savewo救世」快篩推出「台灣救急套裝 救世新型冠狀病毒抗原測試劑 100劑」正好符合民眾所需，一劑僅新台幣37元，且免運費直送到家！Savewo救世快篩準確度達99.03%、靈敏度96.4%、特異性99.8%，已列入香港衛生署的醫療儀器列表，並通過歐盟、英國等國家的測試、認證，15分鐘即驗即知，能準確地瞭解自身健康狀況。

▲香港「Savewo救世」快篩推出「台灣救急套裝」。

Omicron病毒染疫症狀不可輕忽，快篩能幫助把握黃金時間確認健康狀況，因此Savewo救世快篩雖未獲得台灣EUA認證，但仍可作為自我檢測、盡速判斷的用途，若是呈現陽性反應，便可進一步評估是否進行PCR採檢，或利用EUA認證的快篩再行檢測，以便後續就醫治療環節加速進度。