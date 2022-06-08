曝10月10日「慶生」　斯洛伐克友台小組主席讚：台灣是「民主中國」

▲斯洛伐克友台小組主席歐舒斯基（Peter Osuský）致詞。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

斯洛伐克國會副議長勞倫契克（Milan Laurenčík）率領國會議員及布拉提斯拉瓦省省長訪台，斯洛伐克國會友台小組主席歐舒斯基（Peter Osuský）今（8日）說，就算世界上只能承認一個中國，「我們也該承認台灣這個民主中國」。

外交部今天下午舉行「斯洛伐克國會暨布拉提斯拉瓦省訪問團」記者會。媒體關注，是否贊成「駐斯洛伐克台北代表處」也正名為台灣？歐舒斯基直言，「台灣應該用自己的官方名稱，也就是中華民國」。

歐舒斯表示，斯洛伐克國會友台小組在10月10日都會在歡慶民主中國誕生，「就算世界上只能承認一個中國，我們也該承認台灣這個民主中國」。

媒體也關注，斯洛伐克是否有跟中華民國建交的可能性？歐舒斯基說，斯洛伐克只是一個500萬人口的歐盟會員國，而歐盟有政體的一中政策，斯洛伐克很難去扭轉，只能一步一步慢慢聲援台灣，能真正發揮影響力的還是德國、法國那些大國。

▲斯洛伐克布拉提斯拉瓦省長德若巴（Juraj Droba）。（圖／記者林敬旻攝）

▲斯洛伐克國會副議長勞倫契克（Milan Laurencik）。（圖／記者林敬旻攝）

▲外交部發言人歐江安主持斯洛伐克訪問團記者會。（圖／記者林敬旻攝）