快訊／斯洛伐克友台小組主席挺代表處掛國旗　「我是台灣人」

▲斯洛伐克友台小組主席歐舒斯基（Peter Osuský）致詞。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

斯洛伐克國會副議長勞倫契克（Milan Laurenčík）率領國會議員及布拉提斯拉瓦省省長訪台，斯洛伐克國會友台小組主席歐舒斯基（Peter Osuský）今（8日）感性說道，台灣和斯洛伐克都是一路篳路藍縷，才邁向今天的民主，並直言駐斯洛伐克代表處應該懸掛國旗，彼此團結一致確保民主自由，「我是台灣人」。

外交部今天下午舉行「斯洛伐克國會暨布拉提斯拉瓦省訪問團」記者會。勞倫契克表示，團員都是斯洛伐克的台灣友人，很高興能夠來到台北，這次行程與產官學界討論台灣在政治、經濟、科技方面的成就。

今天上午獲頒「睦誼外交獎章」的歐舒斯基在致詞時感性地說道，台灣和斯洛伐克也是一路篳路藍縷，才邁向今天的民主，過去斯洛伐克也曾在共產蘇聯老大哥的壓迫下，度過非常多歲月，他年輕時也體會非常多共產對於自由、民主、人權的壓迫。

歐舒斯基表示，現在台灣也隨時面臨著共產大國的壓迫，但是台灣的2300萬人還是非常辛勤工作，過著自由的生活，可惜沒有辦法跟其他國家平起平坐，因此，他有義務去努力，將這2300萬人介紹給全世界，讓他們如同瑞典、西班牙、奧地利、斯洛伐克等國一樣，可以加入列邦之中。

歐舒斯基並指，非常可惜的是，駐斯洛伐克代表李南陽只能被稱作「代表」，實際上他應該被稱作「大使」，他所在的辦公室上面也應該懸掛著國旗才對，台灣和斯洛伐克必須團結一致，確保全世界民主的團結與自由，支持台灣以正式成員加入國際組織，包括世界衛生組織等聯合國附屬組織。

此外，歐舒斯基引述美國前總統甘迺迪在西柏林演講中的一句名言「我是柏林人」一語說：「我是台灣人」。