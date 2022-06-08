抗議歐洲議會印太報告涉華內容　陸駐歐使團：擺正心態尊重事實

▲歐洲議會。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

歐洲議會全會通過《關於歐盟和印太安全挑戰的報告》，該報告認為中國在印太地區對歐盟利益構成威脅，批評中國在烏克蘭及涉台港澳疆等問題上的立場，呼籲歐盟加強與台灣關係。對此，中國駐歐使團發言人今（8日）發表聲明指出，歐洲議會報告充斥著意識形態偏見，歪曲中國政策立場，大肆渲染所謂「中國威脅」，否定中國維護自身主權和安全的正當權利，嚴重干涉中國內政，我們對此表示強烈不滿和堅決反對。

發言人說，亞太是全球最具活力的地區，是和平發展的高地。亞太成功的密碼是合作共贏。中國始終紮根亞太、建設亞太、造福亞太，一貫秉持親誠惠容理念，與周邊國家深化合作。維護區域和平、促進共同發展是亞太地區各國普遍呼聲。我們歡迎域外國家積極、建設性參與亞太地區合作，但拉幫結派，挑動對抗，製造對立，註定會失敗。

發言人指出，台灣、涉港、涉澳、新疆事務純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。一個中國原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識，更是中歐建交和發展雙邊關係的政治基礎。基礎不牢，地動山搖。任何人都不要低估中國政府和14億中國人民維護國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。

發言人再稱，中方在烏克蘭問題上的立場是一貫的、明確的。中方始終本著客觀公正的態度，立足是非曲直，獨立自主地作出判斷，為勸和促談、停火止戰、防止出現大規模人道主義危機做出了積極努力，發揮了建設性作用。時間將證明，中國的立場是負責任的，也是經得起歷史考驗的。任何抹殺中方努力、歪曲中方意圖、造謠抹黑中國的虛假訊息，既不負責，也不道德。

最後，發言人強調，我們敦促歐洲議會擺正心態、尊重事實，客觀理性看待中國的發展和內外政策，切實尊重亞太地區國家求和平、謀發展、促合作的強烈意願，多做有利於中歐關係健康穩定發展和亞太地區穩定繁榮的事。