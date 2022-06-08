從美回來讚台灣好太多　沈富雄：美國只贏我們國旗歌前8字

▲沈富雄。（圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

前民進黨立委沈富雄日前從美國返抵台灣，目前正進行7天的居家檢疫。觀察美國經驗後，沈富雄說給台灣後半場防疫打45分，原因是因為「人為災難」；沈也說，台灣比美國好太多，身為台灣人是一種很大福氣，美國只贏台灣8個字，就是「山川壯麗，物產豐榮」。另外談及衛福部長陳時中是否選台北市長，沈富雄酸，台北過去3任市長都很平庸，所以他不在乎再加一個。

沈富雄8日透過電話連線接受媒體人黃暐瀚廣播專訪，黃詢問沈從美國回來，給台灣2年多的防疫打幾分？沈富雄表示，前半場90分，後半場45分，不過45分非指Omicron疫情，而是人謀不彰，造成天下混亂，是人為災難。

話鋒一轉，沈富雄酸，陳時中或誰當台北市長，他不是那麼關心；台北過去3任市長馬英九、郝龍斌、柯文哲，沒有一個精明的，都很平庸，所以不在乎再加一個平庸的。沈富雄還補酸，各有所短也各有所長，但長不如短，「憑良心講，講他平庸都已經高抬了」。

對於自己比較在乎什麼，沈富雄說，細看美國跟台灣後，結論是台灣比美國好太多，身為台灣人是一種很大福氣，而台灣被搞成這樣子，老共是很大的因素。這77年來台灣人民對兩岸政策已有共識，但就被政客跟媒體搞得兩極化，而美國兩極化在持槍、墮胎、跨性別等議題上，只是這些台灣都處理掉了。

沈富雄認為，美國贏台灣只有8個字，就是我們國旗歌前8字「山川壯麗，物產豐榮」，但其他美國的點都不如台灣。

「我要藉你的節目，真正敬告我親愛的國人，」沈富雄說，大家每次選舉不要因為兩岸政策製造的假象而對立，而是應藉著選舉把共識再一次研討，有不同的，就好意地討論。

黃暐瀚詢問，你很久沒去美國，顯然在美國有想台灣，覺得台灣很好，是嗎？沈富雄澄清，不是這樣，自己是不帶情緒、感情的。