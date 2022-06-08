「台倚美走太過分」　金燦榮提醒：兩岸發生危機可能性非常大

▲人民大學國際關係學院副院長金燦榮。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

烏俄戰爭導致中美關係持續緊繃，近期大陸學者金燦榮再次發出提醒，「現在中美之間最危險的問題就是台灣問題」，加上美、日勢力介入，導致兩岸總體狀況不好，蔡英文繼續靠攏美國，台獨路線走得太過分，兩岸關係發生危機的可能性是非常大的。

陸媒《觀察者》報導指出，談到現今中美情勢，中國人民大學國際關係學院副院長人大教授金燦榮首先指出，「中美現在矛盾比較大，中美關系當中現在最敏感、最重要，而且最危險的是台灣問題。」

金燦榮說，「台灣問題起起伏伏，為什麽現在比較危險？民進黨綱裡面有『台獨』，就是『台獨黨』。」從蔡英文2016年第一次執政到第二次連任，兩岸關係現在非常不好。兩岸沒有對話，經濟關係相較正常，能源來往來受到一定的局限，關鍵就政治上完全沒有信任。

金燦榮進一步強調，現在背景還有外部勢力介入力度加大，主要是美國、日本介入加大。所以很坦率講，現在兩岸關系的總體狀況是不好的，而且有某種危險。

最後談到台海之後局勢，金燦榮也分析，「蔡英文還剩下兩年，這兩年兩岸關係是非常不平靜，如果措施不當，『倚美謀獨』，走得太過分，兩岸關係發生危機的可能性是非常大的。」