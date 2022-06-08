台南+7053！6／9校園集中接種最終日　市府籲孩童儘速施打

▲台南市長黃偉哲公布8日新增7053名COVID-19本土個案，並籲請把握9日校園集中接種疫苗最後1日，踴躍帶孩子施打。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲公布8日新增7053名COVID-19本土個案，統計自2022年1月1日至6月7日，台南市累計確診個案人數共149517名，已解除隔離107528名、尚在隔離中41989名，市府呼籲市民，把握9日校園集中接種疫苗最後1日，踴躍帶孩子施打。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃偉哲市長指出，台南市新增7053，目前為止，台南市已經累積到14萬9517位市民朋友確診，這個比率佔全台南市人口大概8％。對於，是不是要延續暫停實體教學，大概9日會再衡量，跟專家小組來討論，對於現在台南市疫情的評估，然後會跟市民朋友報告，下週台南是不是要恢復實體上課，還是持續維持停課不停學的線上教學，但是不論有沒有恢復實體上課，就算是在停課不停學的線上教學中，市府也會做，家長如果沒有辦法在家裡照顧的話，孩子還是可以送到學校來，那一定有師長來幫忙照顧，還有營養午餐，市府會持續地供應。

黃偉哲說，台南市還是有10幾所學校國小、國中維持實體上課，那是經過家長跟校方共同的同意，就是說家長願意讓孩子繼續維持實體上課，而且前提是那個學校沒有因為感染而在居隔的人，那這樣子話，表示那個學校目前為止都沒有被感染的，所以我們就可以同意他來實際上進行實體授課的過程，所以也不是全部百分之百的學校都是維持停課不停學。

黃偉哲說明指出，因為疫情持續在南部，確診數還是滿多的，所以市府一方面保護醫護人員、維持醫療量能，減少醫護人員確診跟感染的機會，一方面也希望到醫院的市民朋友，因為一般疾病或傷病就診的，跟COVID-19感染就診的，能夠有效的分流，避免造成去醫院看病，結果又被感染Omicron的病毒回來，所以市府嚴格的請醫院來落實分流。

黃偉哲強調，9日之前市府會跟專家小組討論開會，一方面疫情南延，我們希望能夠讓孩子有一個比較安全健康的環境在家裡面，一方面又顧慮到已經有家長反映說我們已經停課好幾周了，可不可以，因為他們照顧孩子也很花費心力，這兩個因素都會反映給專家小組，9日會宣布下周是否維持停課不停學，還是要恢復實體上課。

衛生局林曉玫科長指出，統計至6月7日，台南市COVID-19疫苗第1、2劑、基礎加強劑、追加劑涵蓋率分別為90.1％、81.1％、1.3％、64.7％，總接種劑次440萬0886；台南市已有86579位5至11歲學童接種第一劑COVID-19疫苗，接種比率78.43％。

中央流行疫情指揮中心於7日記者會中說明，將視疫情、疫苗接種率與醫療量能適度逐步進行邊境解封，並以商務客及縮短檢疫天數為優先考量；請民眾儘快接種COVID-19疫苗，以提升個人保護力。透過台南打疫苗網站可預約就近醫療院所接種，網址 https://health-reservation.tainan.gov.tw/ 。

衛生局提醒，9日是校園集中接種COVID-19疫苗的最後一日，提醒家長把握機會陪同學童前往接種；校園集中接種於台南市9區校園分區接種站進行，請家長攜帶家中孩子的健保卡、接種意願書陪同孩子前往接種，意願書也可以於現場填寫。

目前疫情有北降南升的趨勢，大概還需要多久才會緩和？市長黃偉哲認為，目前仍難以確定，因為疫情起起伏伏，台灣又是一日生活圈，估計這波上升的疫情，跟端午連假的人潮流動有些關係，那不管疫情如何，就是要做好自己的準備，戴口罩、勤洗手、保持社交距離、施打疫苗，保護自己也保護家人，搭乘公共運具、往返不同縣市的時候，也要多注意小心。