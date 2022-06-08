專坑無殼蝸牛！「房東大叔」挑信義區騙訂金　誆確診隔離拖延交屋

▲北市吳男與楊男利用airbnb先短租房子，再佯裝成房東，帶多組客人看屋並收取訂金後，卻大搞消失。（資料圖／記者邱中岳翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市吳姓男子以Airbnb先短租信義區黃金地段房子，並盜圖以暱稱「房東大叔」二次刊登出租資訊。租客前往看屋後，搭檔楊姓男子再佯裝「現住房客」營造該屋很搶手氛圍，但付訂金後，吳男卻鬧消失，被害人只好報警處理。檢警上門搜索，見屋內有20份租屋意向書，更發現2人偽造確診通知書延遲交屋時間，士林地檢署偵結，依詐欺等罪將2人起訴。

33歲吳姓男子與37歲楊姓男子從事直播公司經紀，與直播主配合做生意，一時錢周轉不過來，竟突發奇想，從去年9月起至同年10月，上Airbnb挑3間信義區近北醫大、走路可到捷運的日租房。短租5天內，立刻盜用日租房上的照片，二次刊登出租資訊。

約看屋後，吳男向被害人表示「我有事走不開，會請房客開門給你看房子」，不少被害人前往看屋後，楊姓男子則假冒現住房客，以各種話術推薦房子優點。看完房後，吳男就會開著BMW X5約租客簽約，但又跟對方表示「這不是合約，只是訂金合約」，並解釋太多人搶看房，所以要先收斡旋金，確認承租後可從租金扣掉。

▼被害人付1萬6千元租金，1個月後還沒入住，最後上門報警處理。（資料圖／記者邱中岳翻攝）

去年10月，2人先在忠孝東路5段承租的家庭式住宅，與房東簽約1年，又於網路二度PO「長期出租本案3樓房屋」，並以低於行情的價格出租，收取2個月租金的斡旋金6萬元，導致5人受害，今年1月，又以同樣手法承租忠孝東路4段，某頂樓加蓋房屋，向對方表示2月出可以入住，但須收取斡旋金2萬6000元或5萬2000元，導致18名「無殼蝸牛族」上當。

警詢、偵查時吳男辯稱想以「包租代管」方式賺錢，也有以房東、房客身分與被害人接觸，並收取斡旋金、訂金，更坦承有上網下載「隔離通知書」，同時也強調只是想收這些錢先支付貨款費，真的有想把房子出租出去。

楊嫌則稱，「一開始是好玩」想說怎麼會有這種詐騙，所以才透過網路再由吳男出租藉此湊到貨款，並稱看房人約有百人，但實際簽約則只有10人等。

檢警更進一步查出2人下載「隔離通知書」，寫上承租人欲搬入時間、地址，並誆騙租客，承租房客確診遭隔離，因此無法如期交屋。

檢察官認，2人僅因一己之私，屢次以網路對社會公眾發送訊息，並施以詐術，導致大台北地區有意承租房屋的民眾，支付斡旋金給2人，讓承租人誤認自己有安身落腳之處，直到交屋相近之日才發現自己無處可居，嚴重影響社會秩序，依法起訴。